În acest context, compania aeriană Lufthansa va anula 20 de mii de zboruri pe parcursul verii, inclusiv zborurile directe Munchen-Sibiu. În plus, a redus frecvențele pentru mai multe destinații, inclusiv pe ruta Munchen-Cluj sau Frankfurt-București. Recomandările Comisiei sunt legate și de transportul în comun.

Principalele măsuri propuse de Comisia Europeana vizează în special transport public mai ieftin. Abonamente la preț redus, gratuități pentru persoanele din categorii vulnerabile sau plafonarea prețului.

Sunt sugerate și programe care să stimuleze împărțirea unui mijloc de transport privat de tipul bike-sharing și subvenții pentru mașini electrice, în funcție de disponibilitatea fiecărui stat.

Vorbim de un set de recomandări, pe care statele membre le pot implementa în funcție de bugete. Măsurile pot include scheme specifice de sprijin pentru venit, vouchere energetice și sisteme de leasing social.

Orașe din România care au luat măsuri similare

În țară, sunt deja orașe precum Arad sau Brașov care au luat măsuri ar urma să ieftinească biletele de autobuz ori au instituit o zi cu transport gratuit. În București în schimb, metroul va costa mai mult de la 1 mai, o călătorie urmând să fie 7 lei, vor crește așadar cartelele cu 2 călătorii, zece călătorii și abonamentele.

Comisia a anunțat ca măsurile menite să asigure disponibilitatea combustibilului pentru avioane cu reacție și a motorinei ar trebui să fie strâns coordonate.

De altfel, compania aeriană Luftansa, prezentă și la noi, a decis să anuleze peste 20.000 de zboruri în următoarele șase luni, pe fondul scumpirii combustibilului. Printre care zborurile Munchen- Sibiu. În plus, a redus frecvențele pentru mai multe destinații, inclusiv pe ruta Munchen-Cluj sau Frankfurt-București.