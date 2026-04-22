Acestea vor fi acoperite cu plase speciale, inventariate și concesionate în final celor interesați. Este o soluție care în alte țări a funcționat.

Primele clădiri acoperite de primărie sunt în centrul orașului, chiar lângă sediul municipalității. Este o soluție temporară, menită să protejeze trecătorii și să îmbunătățească aspectul zonei, până când vor intra în proces de reabilitare.

Cât va dura să le identifice pe toate

În tot orașul, primăria are câteva sute de clădiri abandonate care au nevoie de reparații. Doar în Centrul Vechi sunt 27. Multe pot fi transformate în restaurante, cafenele ori sedii de firme. Pentru început, municipalitatea vrea să le identifice pe toate.

Răzvan Munteanu, director executiv la AMCCRS: Pe baza acestui inventar o să decidem care sunt măsurile rapide de intervenție, respectiv fie consolidare, fie punere în siguranță, fie vânzare. Dacă sunt deținute îi obligăm pe proprietari să vândă sau să renoveze, dacă sunt ale noastre le consolidăm din buget sau concesiune.

Inventarul va dura aproximativ 3 luni, spun autoritățile.

Matei Sumbasacu, președintele Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic: Să le analizeze starea tehnică, să vadă câte dintre ele. Nu se știe exact câte clădiri sunt. Primăria Municipiului București nici nu știe câte are. Concesiunea poate fi benefică, doar că trebuie foarte bine protejat interesul public în aceste contracte de concesiune. Trebuie să fie pe durate de timp cât mai scurte și foarte clar la contract ce se concesionează și ce se dă în chirie.

Specialiștii în dezvoltarea urbană spun că astfel de parteneriate între autorități și investitori privați se fac în alte țări europene de foarte mulți ani.