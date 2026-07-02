O pisică rătăcită în tunelul de la metrou a fost salvată joi, după 5 zile și 5 nopți de eforturi impresionante depuse de angajați ai Metrorex și echipe specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1.
”Urmează stația Miau, cu peronul pe partea dreaptă”. Pisică salvată la metrou, după 5 zile de eforturi impresionante | FOTO
O pisică blocată în tunelul de la metrou a fost salvată după 5 zile de eforturi impresionante depuse de angajați ai Metrorex și echipe specializate de la o asociație și Protecția Animalelor.
”Pisica pierdută în calea de rulare a fost găsită în siguranță la stația Politehnica. În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia.
Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului.
Intervenția de azi noapte a fost posibilă cu ajutorul salvatorilor Metrorex și a echipelor specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare! Mulțumim tuturor celor care au ajutat și s-au interesat!”, a scris Metrorex pe pagina sa de Facebook.
”Nicio viață nu este prea mică pentru a merita un efort atât de mare”, au scris și cei de la Asociația Sache Vet, care au prezentat în detaliu operațiune de salvare a pisicii.
”Poate că cea mai frumoasă parte a acestei povești nu este că s-a terminat cu bine. Ci că atât de mulți oameni au refuzat să renunțe până când s-a terminat cu bine”, se arată într-o altă postare a asociației.
Anterior, asociația prezenta și evoluția operațiunii de salvare, care a necesitat ca mai mulți oameni să coboare noaptea pe șinele de metrou și să se aventureze în tuneluri, pentru a găsi și recupera pisica.
”Într-o lume în care ne obișnuim prea ușor cu suferința, faptul că atât de mulți oameni s-au oprit din ceea ce făceau ca să scrie și să urmărească destinul unei pisici ne dă speranță. Speranță că empatia nu a devenit o excepție. Speranță că normalitatea poate însemna, din nou, să ne pese”, mai spune Asociația Sache Vet.
Sursa: StirilePROTV
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