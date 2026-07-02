”Urmează stația Miau, cu peronul pe partea dreaptă”. Pisică salvată la metrou, după 5 zile de eforturi impresionante | FOTO

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O pisică blocată în tunelul de la metrou a fost salvată după 5 zile de eforturi impresionante depuse de angajați ai Metrorex și echipe specializate de la o asociație și Protecția Animalelor. 

autor
Cristian Anton

O pisică rătăcită în tunelul de la metrou a fost salvată joi, după 5 zile și 5 nopți de eforturi impresionante depuse de angajați ai Metrorex și echipe specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1.

Pisica pierdută în calea de rulare a fost găsită în siguranță la stația Politehnica. În urma sesizării privind prezența unei pisici în spațiile metroului, Metrorex a dispus toate măsurile necesare pentru salvarea acesteia.

Echipele Metrorex au acționat timp de 3 zile pentru identificarea și salvarea animăluțului.

Intervenția de azi noapte a fost posibilă cu ajutorul salvatorilor Metrorex și a echipelor specializate de la Asociația Sache Vet și Protecția Animalelor Sector 1, cărora le mulțumim pentru promptitudine și implicare! Mulțumim tuturor celor care au ajutat și s-au interesat!”, a scris Metrorex pe pagina sa de Facebook.

Nicio viață nu este prea mică pentru a merita un efort atât de mare”, au scris și cei de la Asociația Sache Vet, care au prezentat în detaliu operațiune de salvare a pisicii.

Poate că cea mai frumoasă parte a acestei povești nu este că s-a terminat cu bine. Ci că atât de mulți oameni au refuzat să renunțe până când s-a terminat cu bine”, se arată într-o altă postare a asociației.

Anterior, asociația prezenta și evoluția operațiunii de salvare, care a necesitat ca mai mulți oameni să coboare noaptea pe șinele de metrou și să se aventureze în tuneluri, pentru a găsi și recupera pisica.

”Într-o lume în care ne obișnuim prea ușor cu suferința, faptul că atât de mulți oameni s-au oprit din ceea ce făceau ca să scrie și să urmărească destinul unei pisici ne dă speranță. Speranță că empatia nu a devenit o excepție. Speranță că normalitatea poate însemna, din nou, să ne pese”, mai spune Asociația Sache Vet.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: metrou, operatiuni de salvare, pisica,

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