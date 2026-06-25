Unul dintre ei a fost găsit de o femeie, la marginea unei păduri din județul Neamț. Convinsă că este o pisică domestică, a luat-o acasă. Pentru că era agresivă, a dus-o la veterinar, unde a aflat că este un pui de pisică sălbatică.

Al doilea exemplar a fost descoperit în județul Mureș, la marginea unei șosele, unde mama lui a fost omorâtă de o mașină. Micuțul animal a ajuns în grija veterinarilor. Este vioi și se comportă exact ca o felină sălbatică, fiind gata oricând de atac.

Cei doi pui, care nu au mai mult de două luni, se vor întâlni la un centru de reabilitare din Vrancea. Când medicii vor considera că sunt suficient de pregătiți să se descurce singuri, vor fi eliberați în sălbăticie.