Este un nou concept de cafenele foarte popular în Europa, care începe să prindă contur și la noi. Antreprenorii mizează pe astfel de experiențe unice, care îmbină relaxarea cu interacțiunea directă cu animale domestice ori exotice.

În această cafenea, 18 perechi de ochi și urechiușe urmăresc mișcările vizitatorilor. Gardienii cu blăniță sunt Maine Coon, una dintre cele mai mari rase de pisici din lume.

Femeie: „E extraordinar și tocmai conexiunea cu pisicuțele e minunată pentru că ele, după cum vedeți, sunt deosebit de blânde, de bune. E o experiență minunată și unică.”

Femeie: „Mă bucur foarte mult că avem ocazia să vedem și în București o astfel de cafenea, știți foarte bine că există una renumită în Milano.”

Dacă până nu demult mergeam la cafenea doar pentru o băutură sau un desert, acum putem pleca și cu o doză de bună dispoziție. Vizitatorii au voie să mângâie și să fotografieze pisicile, dar trebuie să fie și atenți la câteva reguli.

Gina Vlad, proprietara cafenelei: „Inițial am gândit 15 pisici, dar, văzând deschiderea publicului, am mai suplimentat și sunt 18 pisici în momentul ăsta. Sunt niște reguli de bun-simț, simple, dacă o pisică doarme, de exemplu, nu te duci și o zgâțâi și o iei, dacă o iei în brațe și se vede că nu-i place, nu forța animalul, părinții să stea în preajma copiilor și să le explice cu blândețe cum să fie contactul cu animalul.”

Astfel de afaceri au început să aibă succes și la noi.

În alte locații, vizitatorii pot interacționa cu iepuri, porcușori de Guineea ori șopârle.

Client: „Se vede spiritul românesc de a face afaceri. O bucurie să vezi că totuși există în țara asta, care deja e frământată de multe lupte, mai există și spiritul ăsta de a face comerț cu lucruri noi. Acuma ne-a adus șarpele, că se apropie nota de plată.”

Totul se petrece sub supravegherea personalului. Pentru copii este o ocazie rară de a vedea și chiar de a atinge astfel de animale.

Fetiță: „Iubesc animalele și chiar de-abia așteptam să vin aici să iau iepurașii în brațe și tot felul de animale. Adică, față de unele unde doar mergi și mănânci, ăsta e mai diferit. Iguană și iepurașul.”

Potrivit unui Barometru INSCOP, peste jumătate dintre români au cel puțin un animal de companie acasă. Iar România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea gospodăriilor care dețin cel puțin o pisică.