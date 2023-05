Universitatea Politehnica Timişoara a reglementat folosirea inteligenţei artificiale la cursuri: ”Nu interzicem”

Cu toate acestea, studenţilor le este recomandat să respecte reguli de etică şi deontologie.

La rândul lor, cadrele didactice vor lua măsuri suplimentare pentru evaluarea studenţilor, precum creşterea timpului alocat pentru evaluările orale sau utilizarea de soluţii de detectare a conţinutului generat de aplicaţii care folosesc inteligenţa artificială.

Decizia a fost luată prin votul Senatului universităţii, instituţia fiind printre primele din România care adoptă recomandări în acest sens.

”Universitatea Politehnica Timişoara este printre primele instituţii de învăţământ public din România care reglementează folosirea aplicaţiilor care folosesc inteligenţa artificială pentru generarea de conţinut ştiinţific. Vorbim despre utilizarea acestei tehnologii atât pentru proiecte în cadrul cursurilor, cât şi în cazul publicării unor articole ştiinţifice. Este important de precizat faptul că folosirea acestor instrumente se face doar cu respectarea normelor de etică şi deontologie din mediul universitar, precum şi cu o citare corespunzătoare în cadrul proiectelor şi lucrărilor pe care le realizează studenţii facultăţilor din cadrul UPT”, se arată într-un comunicat de presă transmis, luni, de Universitatea Politehnica Timişoara, citat de News.ro.

Potrivit sursei citate, o regulă esenţială pe care studenţii trebuie să o respecte este aceea că orice conţinut generat de programele care folosesc inteligenţa artificială nu va fi preluat cu titlul de adevăr, enunţ sau opinie personală, ci va fi analizat şi procesat din perspectiva utilizatorului şi a scopului pentru care utilizatorul a ales să se folosească de el.

De asemenea, rezultatele obţinute în urma utilizării instrumentelor de inteligenţă artificială vor menţiona expres sistemul utilizat, precum şi data accesării acestuia.

Această regulă se aplică inclusiv în ceea ce priveşte lucrările de licenţă, disertaţie sau teză de doctorat.

”Vara aceasta este prima sesiune pentru examenele de finalizare a studiilor în care studenţii au acces la aceste unelte care utilizează inteligenţă artificială. Este destul de clar că mulţi vor încerca să folosească ChatGPT sau alte aplicaţii asemănătoare pentru a genera conţinut, aşa că am decis să reglementăm acest aspect. Nu interzicem, este evident, ci doar creăm un set de reguli şi norme de aplicare pentru ca studenţii să ştie modul în care pot folosi aceste unelte, ce e permis şi ce nu e permis”, a declarat Florin Drăgan, rectorul Universităţii Politehnica Timişoara.

”Atunci când ne-am asumat abordarea acestui subiect în Senatul universităţii am plecat de la câteva premise: dezvoltarea uneltelor de inteligenţă artificială va continua pe plan mondial indiferent dacă unii recomandă stoparea acestei activităţi, problema este extrem de actuală şi discutată în mediul academic internaţional şi există deja anumite universităţi şi asociaţii profesionale care au reglementat destul de sever acest domeniu. Noi am plecat de la premisa că domeniul este într-o dezvoltare exponenţială şi am ales să nu introducem încă prevederi în regulamentele noastre, ci să oferim doar o serie de recomandări. Am pornit de la discuţii cu colegi din străinătate şi de la experienţa similară a unor organisme precum EUA – European University Association (care reprezintă peste 800 universităţi din 48 de ţări europene) şi IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers (cea mai largă organizaţie profesională tehnică pe plan mondial, dedicată dezvoltării tehnologiei în beneficiul umanităţii)”, a arătat, la rândul său, Radu Vasiu, preşedintele Senatului Universităţii Politehnica Timişoara.

Studenţii care folosesc text generat de un soft cu inteligenţă artificială trebuie să se asigure că nu încalcă dispoziţiile legale referitoare la drepturile de autor, date şi informaţii confidenţiale, precum şi date cu caracter personal.

O minimă informare poate fi obţinută de utilizator prin citirea atentă şi analiza termenilor, pe care instrumentul de inteligenţă artificială îi pune la dispoziţie. De asemenea, utilizatorii trebuie să ţină cont de faptul că aceste aplicaţii pot genera şi conţinut sau informaţii greşite.

În schimb, cadrele didactice vor lua măsuri suplimentare pentru verificarea şi evaluarea studenţilor. Una dintre măsuri va fi creşterea timpului alocat susţinerii orale a lucrărilor elaborate de studenţi, pentru a stabili dacă utilizatorul a înţeles conţinutul generat de aplicaţiile care folosesc inteligenţa artificială şi dacă acesta îl comentează creativ sau critic.

În cazul susţinerii lucrărilor pentru finalizarea studiilor, declaraţia de autenticitate pe care candidaţii o completează va avea şi o secţiune privind utilizarea sau nu a instrumentelor de inteligenţă artificială în procesul de elaborare a lucrării.

”În cazul în care cadrul didactic are suspiciunea că un student a venit cu un text generat prin unelte de inteligenţă artificială şi nu a menţionat sau nu şi-a asumat acest lucru, el are posibilitatea de a utiliza aplicaţii care recunosc cu destul de mare precizie textele generate de inteligenţa artificială. Una dintre ele este Turnitin, care a fost deja testată de colegii noştri şi poate fi un instrument foarte bun de identificare”, a declarat Florin Drăgan, rectorul UPT.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 29-05-2023 15:24