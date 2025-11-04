Ungaria râde de România. ”Visează la lucruri mărețe, vrea să devină un gigant militar. Începe cu șuruburi importate”

Planurile militare ale României sunt privite cu neîncredere în Ungaria, unde o publicație apropiată de Viktor Orban râde de proiectele anunțate de București. ”Visează la lucruri mărețe, visează să devină un gigant militar”, scriu ungurii.

Cristian Anton

Ungurii râd de ambițiile militare ale României, despre care spun că ”vrea să devină un gigant militar”, dar o face ”cu șuruburi importate”, în condițiile în care țara noastră ”abia dacă are propria industrie militară”, iar ”americanii dictează totul”.

Articolul amplu, în care se râde de România de la un capăt la altul, a apărut în Mandiner, una dintre cele mai importante publicații maghiare, apropiată de Viktor Orban, cu titlul ”România se vede din nou în vârf, de data aceasta cu drone”.

Bucureștiul visează din nou la lucruri mărețe: de data aceasta vrea să devină un gigant militar pe continent. Primele drone militare ar putea fi produse la uzina Carfil din Brașov până la sfârșitul anului, bineînțeles cu tehnologie și instructori americani. Programul românesc de drone este însoțit și de bani occidentali serioși. România ar deschide un nou capitol în dezvoltările sale militare – cel puțin pe hârtie”, scrie publicația maghiară.

Mandiner îl citează pe Mircea Petru Tanțău, directorul fabricii Carfil din Brașov, unde se asamblează două modele de drone românești, Cuda și Sirin: ”Când am început, ne-am dorit să avem o dronă care să fie românească. Să nu depindem de alții”.

După care maghiarii comentează sarcastic: ”Declarația ar putea fi chiar emoționantă dacă nu ar fi recunoscut în același interviu că americanii și instructorii lor vor ajunge la Brașov pentru a începe împreună antrenamentul piloților de drone. Cu alte cuvinte, independența începe acum cu antrenament comun și șuruburi importate”.

”România abia dacă are propria industrie militară”

Dronele „românești” sunt de fapt construite din piese occidentale, toate componentele fiind de origine occidentală, iar experții americani oferă practic suport tehnologic complet. Dronele fabricate la Brașov au fost programate să aibă senzori mai buni, dispozitive speciale și sisteme antibruiaj din cauza cerințelor câmpului de luptă – ceea ce nu este, ca să spunem așa, un semn de inovație independentă”, se mai arată în articol.

Care continuă cu subtilul ”România pozează alături de partenerii de război

Între timp, guvernul român încearcă să-și vândă propriul vis de reindustrializare la Bruxelles. Într-un interviu acordat publicației Politico, ministrul Apărării, Liviu-Ionuț Moșteanu, a declarat: ”Dacă cheltuim banii poporului pe apărare, atunci o parte din ei ar trebui readuși în țară, de exemplu sub formă de fabrici”.

Ministrul a indicat astfel că Bucureștiul ar dori ca beneficiile cursei înarmărilor europene să meargă „nu doar la cei mari” – adică Franța, Germania și Italia. Prin urmare, conducerea românească ar lega toate achizițiile de rambursarea industrială, ceea ce înseamnă că s-ar încheia contracte doar dacă o parte din producție are loc în țară. În realitate, desigur, România abia dacă are propria industrie militară”.

Politico subliniază că țara a funcționat timp de decenii cu tehnologie sovietică învechită, iar acum toată modernizarea acesteia se face din surse externe. 2,3% din PIB-ul României este cheltuit pentru apărare, cifră care urmează să crească la 3,5% până în 2030, în timp ce marea majoritate a achizițiilor sunt americane, israeliene și sud-coreene”, scrie Mandiner.

Potrivit sursei citate, ”Guvernul de la București ar putea fi al doilea cel mai mare beneficiar al programului SAFE al Bruxelles-ului, în schimbul a peste 16,7 miliarde de euro în împrumuturi avantajoase – care ar fi, desigur, folosite pentru achiziții de arme și infrastructură. Moșteanu a recunoscut că, dacă producătorii europeni nu acceptă condițiile de producție internă, „banii vor fi duși la companiile care sunt dispuse să facă acest lucru ”. Mesajul este clar: dacă Bruxelles-ul nu va furniza suficiente fabrici, atunci Washingtonul o va face”.

”Amprentă americană pe fiecare șurub”

Maghiarii spun că există o ”amprentă americană pe fiecare șurub”, în timp ce ”pionieratul boom-ului industrial militar al României, pe lângă uzina de la Brașov, este un proiect comun cu Rheinmetall, o fabrică de praf de pușcă, finanțat parțial din bani UE. Potrivit lui Moșteanu, „capacitatea de producție a României în domeniul apărării nu este modernă, dar este un bun punct de plecare ”, iar țara este pregătită să găzduiască noi uzine”.

Ministrul s-a lăudat și că industria auto românească ar putea trece cu ușurință la producția de armament. Conform Politico, guvernul de la București ar urma să lege în viitor mai multe programe de armament de asamblarea internă. Totuși, acest lucru ar însemna mai mult un rol de fabrică de asamblare decât independență tehnologică. De fapt, România devine din ce în ce mai integrată în rețeaua de subcontractare a industriei militare americane - abia acum își pune eticheta pe propriile drone”, mai scrie publicația conservatoare din Ungaria.

Conducerea românească încearcă să vândă toate acestea sub steagul autonomiei și independenței, în timp ce americanii dictează totul, de la planuri până la educație. Dronele sunt fabricate la Brașov, dar know-how-ul, materiile prime și instruirea sunt toate aduse din exterior – sună concluzia maghiarilor. 

