Epidemie de sifilis în Ungaria. Numărul cazurilor congenitale s-a triplat, numeroși copii au murit

Numărul cazurilor de sifilis congenital din Ungaria s-a triplat, în timp ce numărul cazurilor la adulți s-a dublat, potrivit autorităților. Medicii vorbesc despre o epidemie și spun că ungurii nu iau în serios boala pentru că e ”demodată”.

Ungaria se confruntă cu o veritabilă epidemie de sifilis: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un singur an, în timp ce numărul adulților infectați s-a dublat, scrie Hirado. Agenția de presă de stat susține că situația este dramatică.

Numărul cazurilor de sifilis congenital în Ungaria a crescut semnificativ în ultimii ani: în 2024 au fost înregistrați 42 de nou-născuți bolnavi de sifilis, ceea ce reprezintă de peste trei ori mai mult decât în ​​anul precedent (doar 13 cazuri au fost în 2023), iar acest lucru a cauzat, de asemenea, mai multe decese.

Creșterea este cauzată pe fondul răspândirii sifilisului la nivel național, în condițiile în care numărul cazurilor la adulți s-a dublat între 2020 și 2024.

Potrivit Societății Maghiare pentru Infecții cu Transmitere Sexuală, situația este agravată de lipsa de informații, motiv pentru care recomandă repetarea screeningului în etapele ulterioare ale sarcinii și introducerea unor programe specifice de educație și prevenție.

Situația din Ungaria, revoltătoare. În Uniunea Europeană, multe țări nu au niciun caz de sifilis

Numărul cazurilor de sifilis congenital în Ungaria a crescut dramatic în ultimii ani, mai constată agenția maghiară de presă.

Conform organizației profesionale care se ocupă de îngrijirea și cercetarea infecțiilor cu transmitere sexuală, un număr constant ridicat de cazuri a fost raportat în urma pandemiei de Covid-19.

Această rată a cazurilor de sifilis este flagrantă și în comparație cu statistica europeană, deoarece în majoritatea țărilor au loc doar câteva cazuri similare în fiecare an - sau deloc.

Cifrele din Ungaria sunt pur și simplu revoltătoare, scrie și HVG, potrivit căreia sifilisul congenital a ucis 9 copii în 2024. HVG vorbește chiar despre ”o epidemie emergentă de sifilis, deoarece numărul cazurilor de sifilis din Ungaria s-a dublat”.

Ungurii cred că sifilisul e ”demodat”, situația s-ar putea agrava anul acesta

Sifilisul congenital este teoretic complet prevenibil cu screening și tratament prenatal adecvat, însă în 2024 cel puțin 9 nou-născuți sau fetuși au murit din cauza leziunilor severe ale organelor și a anomaliilor de dezvoltare rezultate în urma infecției.

Iar autoritățile medicale ale Ungariei se așteaptă ca lucrurile să devină și mai rele: ”Pe baza datelor din prima jumătate a acestui an, situația s-ar putea agrava și mai mult”.

Conform oficialilor, mulți oameni cred că protecția nu mai este necesară – educația sexuală inadecvată contribuie, de asemenea, la răspândirea rapidă a bolii.

Astfel, se subliniază că răspândirea rapidă a sifilisului în Ungaria este cauzată de educația sexuală insuficientă și de concepția greșită răspândită în rândul populației că sifilisul este o boală „demodată”, împotriva căreia nu este necesar să te protejezi.

Din acest motiv, mulți oameni neglijează utilizarea prezervativelor și nu solicită asistență medicală în timp util.

Potrivit Societății Maghiare de ITS, ar fi urgentă introducerea unor măsuri epidemiologice care să servească în mod specific la suprimarea sifilisului congenital.

