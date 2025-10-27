Epidemie de sifilis în Ungaria. Numărul cazurilor congenitale s-a triplat, numeroși copii au murit

Stiri externe
27-10-2025 | 11:11
doctor ungaria
Shutterstock

Numărul cazurilor de sifilis congenital din Ungaria s-a triplat, în timp ce numărul cazurilor la adulți s-a dublat, potrivit autorităților. Medicii vorbesc despre o epidemie și spun că ungurii nu iau în serios boala pentru că e ”demodată”.

 

autor
Cristian Anton

Ungaria se confruntă cu o veritabilă epidemie de sifilis: numărul cazurilor de sifilis congenital s-a triplat într-un singur an, în timp ce numărul adulților infectați s-a dublat, scrie Hirado. Agenția de presă de stat susține că situația este dramatică.

Numărul cazurilor de sifilis congenital în Ungaria a crescut semnificativ în ultimii ani: în 2024 au fost înregistrați 42 de nou-născuți bolnavi de sifilis, ceea ce reprezintă de peste trei ori mai mult decât în ​​anul precedent (doar 13 cazuri au fost în 2023), iar acest lucru a cauzat, de asemenea, mai multe decese.

Creșterea este cauzată pe fondul răspândirii sifilisului la nivel național, în condițiile în care numărul cazurilor la adulți s-a dublat între 2020 și 2024.

Potrivit Societății Maghiare pentru Infecții cu Transmitere Sexuală, situația este agravată de lipsa de informații, motiv pentru care recomandă repetarea screeningului în etapele ulterioare ale sarcinii și introducerea unor programe specifice de educație și prevenție.

Citește și
Epidemia rușinoasă din Ungaria. Numărul infectaților a crescut cu 40% în șase ani
Epidemia rușinoasă din Ungaria. Numărul infectaților a crescut cu 40% în șase ani

Situația din Ungaria, revoltătoare. În Uniunea Europeană, multe țări nu au niciun caz de sifilis

Numărul cazurilor de sifilis congenital în Ungaria a crescut dramatic în ultimii ani, mai constată agenția maghiară de presă.

Conform organizației profesionale care se ocupă de îngrijirea și cercetarea infecțiilor cu transmitere sexuală, un număr constant ridicat de cazuri a fost raportat în urma pandemiei de Covid-19.

Această rată a cazurilor de sifilis este flagrantă și în comparație cu statistica europeană, deoarece în majoritatea țărilor au loc doar câteva cazuri similare în fiecare an - sau deloc.

Cifrele din Ungaria sunt pur și simplu revoltătoare, scrie și HVG, potrivit căreia sifilisul congenital a ucis 9 copii în 2024. HVG vorbește chiar despre ”o epidemie emergentă de sifilis, deoarece numărul cazurilor de sifilis din Ungaria s-a dublat”.

Ungurii cred că sifilisul e ”demodat”, situația s-ar putea agrava anul acesta 

Sifilisul congenital este teoretic complet prevenibil cu screening și tratament prenatal adecvat, însă în 2024 cel puțin 9 nou-născuți sau fetuși au murit din cauza leziunilor severe ale organelor și a anomaliilor de dezvoltare rezultate în urma infecției.

Iar autoritățile medicale ale Ungariei se așteaptă ca lucrurile să devină și mai rele: ”Pe baza datelor din prima jumătate a acestui an, situația s-ar putea agrava și mai mult”.

Conform oficialilor, mulți oameni cred că protecția nu mai este necesară – educația sexuală inadecvată contribuie, de asemenea, la răspândirea rapidă a bolii.

Astfel, se subliniază că răspândirea rapidă a sifilisului în Ungaria este cauzată de educația sexuală insuficientă și de concepția greșită răspândită în rândul populației că sifilisul este o boală „demodată”, împotriva căreia nu este necesar să te protejezi.

Din acest motiv, mulți oameni neglijează utilizarea prezervativelor și nu solicită asistență medicală în timp util.

Potrivit Societății Maghiare de ITS, ar fi urgentă introducerea unor măsuri epidemiologice care să servească în mod specific la suprimarea sifilisului congenital.

Vaccinare fără ac, fără durere. Metoda care ușurează imunizarea copiilor și adulților cu fobie de ace

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Ungaria, epidemie, infectari, decese, sifilis,

Dată publicare: 27-10-2025 11:11

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
OMS trage un semnal de alarmă cu privire la cele 8 milioane de cazuri de infectare cu sifilis pe an
Stiri externe
OMS trage un semnal de alarmă cu privire la cele 8 milioane de cazuri de infectare cu sifilis pe an

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a tras un semnal de alarmă cu privire la regresele înregistrate în lupta împotriva bolilor cu transmitere sexuală (BTS), transmite miercuri agenţia DPA.

Epidemia rușinoasă din Ungaria. Numărul infectaților a crescut cu 40% în șase ani
Stiri Sanatate
Epidemia rușinoasă din Ungaria. Numărul infectaților a crescut cu 40% în șase ani

În Ungaria s-a înregistrat o creștere de aproximativ 40% a numărului de cazuri de sifilis din 2018 și până în prezent, conform datelor oficiale.

„Epidemie de infecţii cu transmitere sexuală”. Boala care afectează tot mai mulți nou-născuți în SUA
Stiri externe
„Epidemie de infecţii cu transmitere sexuală”. Boala care afectează tot mai mulți nou-născuți în SUA

Autorităţile sanitare din SUA au făcut apel marţi la o mobilizare generală în faţa înmulţirii numărului de cazuri de sifilis la nou-născuţi.

Părinți obligați de directori să ducă analize de sifilis la grădiniță. Măsura este ilegală
Stiri Educatie
Părinți obligați de directori să ducă analize de sifilis la grădiniță. Măsura este ilegală

În febra pregătirilor pentru începerea grădiniței sau școlii, unii directori încalcă legea și le cer părinților o analiză de sifilis și una ginecologică, iar pentru cei mici: exudat, urocultură, un test TBC și o recomandare de la psihiatru.

Leziunile pe piele pot indica prezenţa unei boli cu transmitere sexuală. Pașii ce trebuie urmați
CSID - Ce se întâmplă, doctore?
Leziunile pe piele pot indica prezenţa unei boli cu transmitere sexuală. Pașii ce trebuie urmați

Leziuni pe piele - ''parcă m-a ciupit fermoarul'' - dar care nu trec. Nu sunt privite cu îngrijorare de către cei mai mulţi pacinti.

Recomandări
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”
Stiri actuale
Oamenii au așteptat și noaptea pentru a intra în Catedrala Națională. ”Arată că și noi, românii, putem realiza ceva măreț”

După procesiunile din timpul zilei, Catedrala Națională a fost deschisă duminică seara, la ora 20, și pentru public. Credincioșii au așteptat cu orele la rând, pentru a vedea, preț de câteva minute, interiorul clădirii mărețe, inclusiv altarul.  

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 26 Octombrie 2025

28:41

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28