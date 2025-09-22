Un urs și-a făcut apariția la 10 km de Craiova. Localnicii primesc mesaje de avertizare

Este alertă în Dolj, după ce un urs a fost văzut în ultimele zile în mai multe localităţi.

Este al doilea episod de acest gen din această lună, aşa că oamenii au început să fie temători, mai ales că nu sunt obişnuiţi cu astfel de animale sălbatice în zona lor. Autorităţile au emis și mesaje de avertizare pentru populație.

Ursul a fost văzut în ultimele zile în două localităţi care se află la 10 kilometri de Craiova. Localnicii au primit mesaje de avertizare şi au fost sfătuiţi să stea la adăpost.

Localnic: ”Am primit și Ro-Alert de 2 ori și dimineața și ziua, în repetate rânduri, că este ursul și nu dă de el. Încercăm să evităm, să nu mai ieșim, să nu mai ajungem la pădure pe unde ne spune că ar fi”.

Localnic: ”Eu mai merg călare prin pădure și acum nu știu ce a fost pentru că un cal simte un pericol și schimbă comportamentul. Agitați, sforăie pe nas, nu poți să îl controlezi, ceva de genul”.

Prima dată, ursul şi-a făcut apariţia în zonă acum două săptămâni, în localitatea Brădești. Atunci, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce rupe un gard şi intră într-o gospodărie.

Prefectura Dolj a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență

Localnic: ”Există un urs în apropriere în zona Podari, mă rog, el se deplasează, se poate să fie ursul de care s-a vorbit la Brădești, nu știm. Umanitatea le-a invadat teritoriile, pădurile se împuținează, mâncarea lor se împuținează și atunci ei migrează”.

La prefectură a fost convocat Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă.

Ion Spătărelu, primarul localității Malu Mare: ”Am luat legătura cu asociația de vânători care are un parchet în zonă să ne ajute în cazul în care va fi nevoie de luat măsuri, chiar până la împușcarea acestui animal, care este destul de periculos. Am anunțat populația să nu îi hrănească, să nu se apropie de ei”.

Dacă va fi prins de pădurari, animalul va fi dus în pădure.

