Mărturia unui bărbat care a fost atacat de urs când se întorcea de la cumpărături. „Mi-a dat cu laba peste față”

Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a ajuns singur la spital, cu răni provocate de urs. Omul se întorcea seara de la magazinul din localitate, pe o scurtătură, când a fost atacat de animal.

A fost rănit grav la brațe, picioare și pe spate.

Bărbatul de 31 de ani este din localitatea Jimbor și făcuse cumpărături în satul vecin. Se întorcea seara acasă cu sacoșa încărcată, când, dintr-un lan cu porumb, un urs i-a ieșit în cale.

Radu Platon, victimă: „A ieșit ursul din mălai, nu l-am văzut, era noapte, a ieșit în fața mea. Mi-a dat cu laba peste față, eram cu bagajele în spate, mi-a dat peste bagaj, o dată pe umăr”.

Tânărul povestește îngrozit cum a reușit să scape din ghearele ursului.

Radu Platon, victimă: „Am strigat cât am putut de tare. Am la arcadă, la buză și pe spate am o urmă. Se vede urma de la gheară. Am avut noroc că nu m-a prins cu gura să mă muște și nu m-a doborât”.

După două ore de la atac, victima s-a dus la spitalul din Bistrița, unde a primit îngrijiri medicale.

Camelia Strungari, purtător de cuvânt Spitalul jud. Bistrița: „Prezenta multiple plăgi și excoriații la nivelul feței, umărului, hemitoracelui și brațului drept”.

În sat oamenii sunt speriați. Spun că în ultimele zile doi urși au dat târcoale gospodăriilor. Unul dintre localnici a reușit să-l filmeze cu telefonul într-un lan de grâu.

Localnică: „A fost aici în fața casei, a venit prin mălai, a coborât în jos , a venit și s-a culcat în rumeguș. Mi-e frică să ies afară, latră câinii”.

Localnic: „Umblă pe dealuri pe aici plin de urși, am și eu niște vaci, mi-a atacat un vițel”.

Autoritățile avertizează oamenii să evite să meargă singuri prin păduri ori pe la marginea satelor.

