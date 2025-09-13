Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova
Autoritățile din Dolj sunt în alertă, după ce un urs și-a făcut apariția la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova, în localitatea Brădești.
Un localnic a văzut animalul pe camerele de supraveghere și a anunțat autoritățile.
Înregistrarea arată cum ursul umblă nestingherit pe stradă, apoi sare gardul și intră într-o gospodărie. Cetățenii din zonă au fost avertizați să aibă grijă în cazul în care îl văd și să sune la 112.