Alertă în Dolj. Un urs a fost surprins la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova

13-09-2025 | 08:35
Autoritățile din Dolj sunt în alertă, după ce un urs și-a făcut apariția la aproximativ 30 de kilometri distanță de Craiova, în localitatea Brădești.

Roxana Vlădășel

Un localnic a văzut animalul pe camerele de supraveghere și a anunțat autoritățile.

Înregistrarea arată cum ursul umblă nestingherit pe stradă, apoi sare gardul și intră într-o gospodărie. Cetățenii din zonă au fost avertizați să aibă grijă în cazul în care îl văd și să sune la 112.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-09-2025 08:04

