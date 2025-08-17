Moment de panică la Sinaia. Elena Udrea și familia, vizitați de un urs. Ce a transmis pe rețelele sociale

17-08-2025 | 09:54
Aflată la munte cu familia, Elena Udrea a fost vizitată de un urs, a dezvăluit chiar ea într-o postare pe o rețea socială.

A filmat de la balconul unei pensiuni din Sinaia momentul în care vineri seară, la ora 22:00, ursul era alungat de câini.

Fostul ministru al Turismului petrece weekendul în stațiune, iar sâmbătă a postat fotografii de familie, în care îl numește pe câinele lor, Igor, „cel mai puternic și curajos. Ne-a apărat de urs”.

