Un turist mort în Făgăraș era polițist din trupele speciale. Prietenul care voia să-l salveze, fost polițist, a murit și el

28-10-2025 | 08:55
Apar noi detalii despre tragedia petrecută în weekend, în zona vârfului Netedu, din munții Făgăraș.  

Octavian Moldovan

Salvamontiștii au refăcut traseul și au stabilit că, inițial, doar unul dintre cei trei prieteni care au pornit pe un traseu riscant a alunecat pe zăpada înghețată. Al doilea a vrut să-l ajute și a căzut și el sute de metri, în prăpastie.

Salvatorii montani îi avertizează din nou pe turiști să fie atenți și să se echipeze corespunzător, atunci când fac drumeții pe munte.

Salvamontist: ”Supraviețuitorul a rămas blocat sub linia de traseu, iar cele două victime au alunecat pe acest jgheab”.

Salvamontiștii au ajuns la concluzia că, inițial, doar unul dintre cei trei prieteni a alunecat. Este vorba despre bărbatul de 35 de ani, care făcea parte din serviciul de operațiuni speciale al poliției.

Al doilea, în vârstă de 50 de ani, fost polițist, a încercat să-l ajute, dar a căzut și el în prăpastie. Al treilea turist, de 33 de ani, a fost martor la întreaga scenă și a dat alarma, în stare de șoc.

Salvatorii montani spun că tragedia putea fi evitată. Pe lângă faptul că drumeții nu au purtat un echipament corespunzător...

Dan Popescu, șeful serviciului Salvamont Sibiu: ”Au ales să meargă și pe traseul de vară, cum se poate vedea această dungă portocalie. În mod normal, iarna, dacă condițiile meteo sunt nefavorabile se alege ruta matematică, se merge pe muchie și atunci șansele de aluneca sau de a fi surprins de o avalanșă sunt mult mai mici".

”Nu știu ce s-a întâmplat. Probabil un moment de neatenție”

Chiar și cu echipament corespunzător, specialiștii spun că e nevoie de o perioadă de antrenament, cel puțin pentru traseele dificile.

Dan Popescu: ”Aceștia sunt colțarii profesioniști, să spunem așa. Cu acest tip de echipament trebuie mers în zona montană înaltă, atunci când zăpada este foarte tare sau avem gheață. Persoana respectivă se poate deplasa pe gheață sau pe zăpada foarte dură".

Apropiații victimelor sunt șocați de ce s-a întâmplat.

Prietenul unuia dintre turiștii decedați: ”Cunoștea destul de bine regulile. Era pasionat al muntelui, de regulă cel puțin avea două ieșiri pe lună, nu știu ce s-a întâmplat. Probabil un moment de neatenție”.

Tot weekendul trecut, un alt turist a murit în condiții similare, în zona vârfului Lespezi.

Salvamontiștii le recomandă drumeților să verifice prognoza meteo, să întrebe despre starea traseelor, să le aleagă pe cele potrivite și să aibă mereu echipamentul potrivit pentru condiții de iarnă.

Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat

