Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat

Stiri Socante
26-10-2025 | 19:28
×
Codul embed a fost copiat

Tragedii în lanț în Munții Făgăraș. Trei turiști au murit în accidente separate după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condiții de iarnă.

autor
Ciprian Pârvu

Trupurile lor nu au putut fi recuperate imediat, din pricina orei târzii. Zeci de salvamontiști au reluat operațiunile, în condiții dificile.

Prima alertă a venit de la Vârful Lespezi. Victima plecase de la Piscul Negru împreună cu un bărbat cunoscut online, iar pe traseu li s-a alăturat încă un tovarăș de drumeție.

În apropierea crestei, bărbatul s-ar fi împiedicat în colțari și a căzut aproape un kilometru. Salvamontiștii care au pornit spre el cu un elicopter l-au găsit decedat. În timp ce încercau să recupereze victima, au primit o nouă alertă.

Alți turiști au căzut în zona Vârfului Netedu

Trei turiști au alunecat și au căzut câteva sute de metri, pe o pantă abruptă, acoperită cu zăpadă, în zona Vârfului Netedu. Unul singur a reușit să se oprească din cădere. Dar ceilalți doi, de 35 și 50 de ani din Ploiești, n-au putut frâna.

Citește și
elicopter smurd
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Primul ar fi făcut parte din serviciul de operațiuni speciale al poliției, iar celălalt a ieșit la pensie tot din cadrul MAI. Prin această tură ar fi vrut să sărbătorească Ziua Armatei.

Salvamont Sibiu:Persoana aflată în viață a fost recuperată de elicopterul SMURD prin trolierea unui salvator montan și transportată în siguranță la Bâlea Lac.”

Salvamontiștii spun că nu erau echipați corespunzător pentru condițiile de iarnă de la altitudine. Cel care a localizat victimele a postat un mesaj despre imaginile de coșmar pe care le-a văzut: „Am coborât la fiecare în parte. Zona era atât de tehnică încât nu puteam sta în picioare fără colțari. Practic, pentru prima dată în viață, am rămas direct în firul troliului pentru evaluare. Ce am găsit acolo? Nu pot descrie în cuvinte.”

Salvamontiștii continuă operațiunile în condiții grele

În ambele cazuri, salvamontiștii s-au întors pe munte pentru a recupera cadavrele, doar că pe cale terestră.

Salvamont Argeș:Operațiunea este destul de grea, având în vedere zona; în zona de creastă este zăpadă, gheață și am preferat să urcăm pe Valea Topologului decât să coborâm de sus, din creastă, riscurile erau mult mai mari.”

În Sibiu, echipajele speciale au încercat o intervenție aeriană, dar au renunțat din cauza condițiilor meteo.

Sursa: Pro TV

Etichete: morti, salvamontisti, fagaras,

Dată publicare: 26-10-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri. Pantele abrupte provoacă victime multiple
Stiri actuale
Încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri. Pantele abrupte provoacă victime multiple

Salvamontiştii din Argeş au anunţat că încă un bărbat a murit pe munte, în Făgăraş, după ce a căzut 500 de metri din Vârful Lespezi spre Căldarea Berbecilor.

Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată
Stiri actuale
Tragedie în Munții Făgăraș. Două persoane au murit, iar una a fost salvată

Două persoane au decedat sâmbătă în Munţii Făgăraş, zona Vârfului Netedu, iar alta a fost salvată şi transportată cu elicopterul SMURD la Bâlea Lac, a anunţat directorul Salvamont Sibiu, Dan Popescu.

Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur în România, sâmbătă după-amiază. Ce magnitudine a avut

Un cutremur slab cu magnitudinea 3 pe Richter s-a produs sâmbătă, la ora locală 14:31, în zona seismică Făgăraș - Câmpulung, județul Vâlcea, potrivit datelor publicate de IINCDFP.

 

Recomandări
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale
Stiri actuale
Credincioșii ortodocși din România, martori ai unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale

Zi de sărbătoare extraordinară pentru credincioșii ortodocși din România, care au fost martorii unui eveniment istoric: ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale.

Donald Trump a declarat în timpul vizitei din Malaezia că este dezamăgit de Vladimir Putin. „N-o să-mi irosesc timpul”
Stiri externe
Donald Trump a declarat în timpul vizitei din Malaezia că este dezamăgit de Vladimir Putin. „N-o să-mi irosesc timpul”

Donald Trump a început turneul din Asia, unul cu mize uriașe. Are în agendă o întrevedere cu liderul Chinei și discuții despre reducerea taxelor vamale.

Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”
Stiri actuale
Ce spune unul dintre constructorii care au lucrat la Catedrala Națională: ”O minune, o minune mare”

Mii de credincioși s-au pregătit pentru această zi în care s-au deschis porțile sfințite ale catedralei, iar la final au putut intra pentru o rugăciune în altarul măreț.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 26 Octombrie 2025

02:15:19

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28