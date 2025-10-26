Trei turiști au murit în Munții Făgăraș, după ce au alunecat pe pante abrupte. Cadavrele nu au putut fi recuperate imediat

Tragedii în lanț în Munții Făgăraș. Trei turiști au murit în accidente separate după ce au alunecat sute de metri pe pante abrupte, acoperite cu gheață. Potrivit salvamontiștilor, două victime nu ar fi avut echipamentul necesar pentru condiții de iarnă.

Trupurile lor nu au putut fi recuperate imediat, din pricina orei târzii. Zeci de salvamontiști au reluat operațiunile, în condiții dificile.

Prima alertă a venit de la Vârful Lespezi. Victima plecase de la Piscul Negru împreună cu un bărbat cunoscut online, iar pe traseu li s-a alăturat încă un tovarăș de drumeție.

În apropierea crestei, bărbatul s-ar fi împiedicat în colțari și a căzut aproape un kilometru. Salvamontiștii care au pornit spre el cu un elicopter l-au găsit decedat. În timp ce încercau să recupereze victima, au primit o nouă alertă.

Alți turiști au căzut în zona Vârfului Netedu

Trei turiști au alunecat și au căzut câteva sute de metri, pe o pantă abruptă, acoperită cu zăpadă, în zona Vârfului Netedu. Unul singur a reușit să se oprească din cădere. Dar ceilalți doi, de 35 și 50 de ani din Ploiești, n-au putut frâna.

Primul ar fi făcut parte din serviciul de operațiuni speciale al poliției, iar celălalt a ieșit la pensie tot din cadrul MAI. Prin această tură ar fi vrut să sărbătorească Ziua Armatei.

Salvamont Sibiu: „Persoana aflată în viață a fost recuperată de elicopterul SMURD prin trolierea unui salvator montan și transportată în siguranță la Bâlea Lac.”

Salvamontiștii spun că nu erau echipați corespunzător pentru condițiile de iarnă de la altitudine. Cel care a localizat victimele a postat un mesaj despre imaginile de coșmar pe care le-a văzut: „Am coborât la fiecare în parte. Zona era atât de tehnică încât nu puteam sta în picioare fără colțari. Practic, pentru prima dată în viață, am rămas direct în firul troliului pentru evaluare. Ce am găsit acolo? Nu pot descrie în cuvinte.”

Salvamontiștii continuă operațiunile în condiții grele

În ambele cazuri, salvamontiștii s-au întors pe munte pentru a recupera cadavrele, doar că pe cale terestră.

Salvamont Argeș: „Operațiunea este destul de grea, având în vedere zona; în zona de creastă este zăpadă, gheață și am preferat să urcăm pe Valea Topologului decât să coborâm de sus, din creastă, riscurile erau mult mai mari.”

În Sibiu, echipajele speciale au încercat o intervenție aeriană, dar au renunțat din cauza condițiilor meteo.

