Un român care lupta pe frontul din Ucraina a fost declarat dispărut în misiune. Lasă în urmă o familie îndurerată la Arad

Un român care lupta pentru Ucraina împotriva invadatorilor ruși a fost declarat dispărut în misiune. Tânărul era din Arad și s-a alăturat Brigăzii a Treia de Asalt a Forțelor Armate Ucrainene în urmă cu puțin timp, în decembrie 2024.

Un tânăr de 31 de ani din Arad care lupta ca voluntar pentru Ucraina împotriva invadatorilor ruși a fost declarat oficial dispărut în misiune, pe frontul din Lugansk, anunță TVR Info.

Adrian Viorel Iurca, cunoscut de camarazi drept Blackfish, după un personaj din Urzeala Tronurilor, se alăturase de puțin timp armatei ucrainene, în decembrie 2024, și spunea că nu pentru bani a intrat în lupte.

Arădeanul este caracterizat de camarazi ca un luptător curajos și loial, care nu s-a temut să participe la operațiuni în zona cea mai fierbinte a frontului. Lugansk, regiunea unde a fost dat dispărut, este controlată aproape în totalitate de ruși.

Al cincilea român mort sau dat dispărut pe frontul din Ucraina

”Potrivit registrelor oficiale, domnul Iurca Adrian-Viorel s-a alăturat Brigăzii a Treia de Asalt în decembrie 2024. În prezent, este declarat dispărut în acțiune. În conformitate cu procedurile stabilite și cu respectarea confidențialității, nicio altă informație nu poate fi divulgată nimănui, în afară de membrii familiei sale apropiate”, a transmis biroul de presă al Corpului al Treilea de Armată.

Adrian Iurca este al cincilea român ucis sau dat dispărut pe frontul din Ucraina. Tânărul a lăsat în urmă o familie îndurerată la Arad, în special o sora de care era foarte apropiat, dar și prieteni și frați de arme care l-au prețuit.

