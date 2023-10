Militarul român care a murit în Ucraina avea 27 de ani și a fost ucis de o dronă rusească. „Am încercat să-l oprim”

Avea 27 de ani şi, potrivit unor surse, ar fi fost omorât de o dronă rusească.

Rudolf Wittman a plecat în Legiunea Străină la doar 19 ani. Armata era visul lui din copilărie şi cum a împlinit vârsta necesară, nu a stat pe gânduri. Un om extrem de calculat, dar şi foarte curajos. Când a început războiul în ţara vecină, nu şi-a dorit decât să meargă cât mai repede acolo, deşi apropiaţii au încercat să îl înduplece să rămână acasă, la Arad.

Marius Jivan, prieten: „A fost așa direct, cam într-o săptămână, s-a supărat așa tare și gata, a spus: eu vreau să merg în Ucraina, să fac diferența, să fac dreptate, să fac bine, să ajut oamenii, s-a dus pe bănuții lui, nu a fost nici măcar plătit vreo zece luni, în mai puțin de un an de zile a învățat limba ucraineană”.

Robert Orban, prieten: „Am încercat, și familia lui, și fratele lui, și prietenii, am încercat să-l oprim, i-am spus în diferite moduri că nu ar fi ok, că-i foarte greu, acolo sunt probleme mari, am încercat pe toate căile să-l oprim, dar el întotdeauna a vrut să-i pună pe alții în fața lui. Tot timpul zâmbea și era sufletist, un caracter foarte puternic”.

Rudolf era de mai bine de un an în Ucraina, unde a participat şi la multe acţiuni de ajutorare. Acolo a cunoscut-o pe Ivanna, de care s-a îndrăgostit fulgerător.

Ivanna Petrasiuk, iubita românului: „Din păcate, soarta sau fericirea nu a fost de partea mea foarte multă vreme, când ești fericit ai impresia că nu va dura mult, deoarece fericirea este de scurtă durată. Nu am mai cunoscut astfel de oameni, în viața mea”.

Rudolf Wittman s-a născut și a crescut în Arad.

Tunde Spier, directorul colegiului Csiky Gergely: „Știam de el, știam și de cum a învățat cum s-a comportat și atunci când am aflat că își face planuri să mearga în armată, noi în primul rând ne-am mirat că este un plan foarte serios, dar ne-am gândit că dacă el s-a hotărât va reuși să faca acest lucru”.

Ministerul de Externe de la București a precizat că, prin Consulatul General al României la Cernăuți, va acorda asistență pentru repatrierea trupului.

