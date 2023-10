Ultima convorbire dintre românul mort pe frontul din Ucraina și iubita lui. O ajuta să își crească fiica dintr-o altă relație

Tânărul avea experinţă în teatre dificile de război. Avea 27 de ani şi, potrivit unor surse, ar fi fost omorât de o dronă rusească. Și-a dat viața într-un război care nu era al lui, spune iubita tânărului.

Ultima conversație cu Ivanna, înainte să fie ucis: „Nu mai fi supărată și nervoasă și supărată. Eu te iubesc pentru tot ceea ce faci.”

Acum 6 zile, românul din Arad care lupta pe frontul din Ucraina a luat, ultima dată, legătura cu cineva drag. Rudolf a vorbit cu iubita lui, o tânără politiciană de acolo, de care se îndrăgostise fulgerător.

„Ți-ai dat viața pentru Ucraina. Pentru un război care nu ar trebui să fie al tău. Ești eroul meu, ești eroul Ucrainei”, a scris femeia pe Facebook într-o postare, după ce a aflat de moartea lui.

Până să ia arma în mână, românul o ajuta să își crească fiica dintr-o altă relație.

Ivanna Petrasiuk, iubita românului: „Mă aflu în apartamentul în care am trăit împreună și unde am foarte multe amintiri cu el, este foarte greu. O culcam împreună pe Sofia, el o adormea foarte repede, eu nu reușeam s-o adorm așa de repede, cum o făcea el.”

Potrivit Grupului de Luptă „Getica”, format din vorbitori de limbă română, Rudolf este primul român mort în războiul dintre Ucraina și Rusia. Arădeanul, în vârstă de 27 de ani, care cinci ani se antrenase în Legiunea Străină a ajuns în Ucraina imediat după începerea invaziei ruse. Inițial a participat la unele actiuni umanitare.

Marcus Jivan, prieten: „A spus eu vreau să merg în Ucraina să fac diferența, să fac dreptate, să fac bine, să ajut oamenii. S-a dus pe banuții lui, în mai puțin de un an de zile a învățat limba ucraineană.”

Robert Orban, prieten: „Am încercat și familia lui și fratele lui și prietenii, am încercat să-l oprim, i-am spus în diferite moduri că nu ar fi ok, că-i foarte greu acolo, sunt probleme mari. Am încercat pe toate căile să-l oprim.”

Dar cu toate acestea, Rudolf s-a apropiat și mai mult de cauza Ucrainei. A intrat în armată. Prietenii săi din grupul de luptă spun că de la începutul conflictului, în Ucraina ar fi luptat și 1500 de mercenari români.

Ivanna Petrasiuk, iubita românului: „Nu i-a fost frică de moarte. În ultimele discuții cu el, l-am rugat: te rog nu căuta moartea.”

Marcus Jivan, prieten: „Era foarte curajos, era în stare să facă multe chestii. Cred că dacă era nevoie și prin foc trecea, mai ales dacă era persoana iubită lânga el, nu conta.”

Ministerul de Externe de la București a precizat că, prin Consulatul General al României la Cernăuți, va acorda asistență pentru repatrierea lui Rudolf.

