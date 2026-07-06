Companiile pot avea cerințe diferite chiar și pentru posturi similare. Potrivit unei platforme de recrutare, un candidat a trimis recent același CV la aproape 300 de angajatori.

Pentru unii dintre cei care își caută un loc de muncă, să aplice pentru posturi libere a devenit rutină.

Tânără: ”Intru de dimineață 2-3 ore, după care aștept să vezi dacă te sună cineva, nu primești niciun răspuns, mai încerci odată”.

Printre ei sunt și persoane care caută posturi în mai multe domenii.

”Reporter: Și la ultimele 20 de joburi la care ai aplicat, ai aplicat cu același CV?

Tânăr: Da. În orice domeniu, de la salahor, până la domeniul IT”.

Specialiștii în resurse umane numesc acest comportament, de a trimite același CV în mai multe locuri, "doomjobbing". Termenul a devenit atât de răspândit în ultima perioadă, încât responsabilii se gandesc să îl adauge în Dicționarul Cambridge.

Ce se întâmplă dacă folosim același CV pentru angajatori diferiți

Practic, doomjobbing descrie obiceiul de a trimite aplicații la zeci sau chiar sute de angajatori într-un timp foarte scurt, folosind același CV și aceeași scrisoare de intenție, fără să le adaptăm pentru fiecare post. De multe ori, candidații nici măcar nu citesc cu atenție cerințele din anunț înainte să apese butonul "aplică".

Noemi Szekely, reprezentant platformă de recrutare online: ”Majoritatea candidaților folosesc același CV atunci când aplică la mai multe joburi. Noi îi încurajăm să aplice mai informat, nu doar mai mult”.

Chiar și în cazul posturilor similare, angajatorii pot căuta competențe diferite, în funcție de specificul companiei. Dacă folosim același CV, iar experiența relevantă nu este scoasă în evidență, recrutorul poate crede că nu suntem potriviți.

Magnoliu Stan, specialist HR: ”Recomandarea mea este să analizeze atent cerințele și criteriile jobului pentru care aplică și să-și adapteze mesajul prin care își argumentează candidatura. Cel mai important ar fi să identifice de ce sunt potriviți și să formuleze explicit motivele pentru care se consideră potriviți pentru job”.

Potrivit uneia dintre cele mai mari platforme de recrutare de la noi, recent, o persoană și-a depus CV-ul în aproape 300 de locuri, într-o singură lună, pentru posturi din domenii diferite.