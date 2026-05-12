În aceste condiții, firmele se bazează mai mult pe interviurile față în față, iar caracterul și atitudinea au de câștigat în defavoarea abilităților care pot fi creionate frumos doar pe calculator.

Tinerii sunt din ce în ce mai tentați să folosească inteligența artificială pentru a-și construi un CV complet și demn de luat în seamă de companii.

Fată: „Poate că ar fi o idee bună, pentru formulări mai specifice, dar pe de altă parte mă gândesc că n-aș mai fi la fel de originală.”

Specialiștii observă tipare repetitive

Acesta este aspectul observat și de specialiștii în resurse umane. CV-urile seamănă între ele, pentru că numărul celor care folosesc inteligența artificială crește și le lipsește autenticitatea. Au același format, aceleași exprimări și aceleași idei.

Ileana Alexandru, vicepreședinte Resurse Umane: „La un moment dat începi să îți dai seama, inteligența artificială folosește repetitiv anumite terminologii, cuvinte, formulări. Este un limbaj mai informal, mai tehnic și la un moment dat încep să semene între ele în interviuri. Un intervievator bun știe să scoată candidatul din zona aceea formală și tehnică și poate să-l ducă în zona în care să-și exprime autenticitatea. Sigur că ne uităm la expertize, la skilluri, la abilități. În ultima vreme ce recomand eu: să angajăm după caracter și atitudine.”

Inteligența artificială este folosită și de companii, dar pentru simplificarea proceselor și acuratețea datelor. Firmele se bazează încă pe factorul uman în interviurile unu la unu.

Marcel Ionescu, manager partener companie: „Cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci este să ceri o analiză lui ChatGPT, să vezi dacă CV-ul e făcut cu inteligență și imediat vezi un procent de 98%. Dacă cineva și-a făcut un CV cu 98% de la inteligența artificială, atunci ceva nu e ok.”

În Statele Unite, dar și la noi, unele companii recrutează direct de pe băncile facultății, pentru formarea timpurie a angajaților.

De la începutul anului, o singură platformă de recrutări a avut peste 5 milioane de aplicări, în creștere cu 28% față de anul trecut. Joburile vacante sunt însă în scădere cu 13%.