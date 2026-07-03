Cum să îți faci CV dacă nu ai experiență. Ghid pentru elevi și studenți care vor primul job

Totuși, angajatorii nu se așteaptă ca elevii și studenții să aibă ani de experiență profesională, ci să își prezinte clar educația, abilitățile și activitățile care îi recomandă pentru un prim job. Un CV bine structurat, sincer și adaptat postului pentru care aplici poate face diferența chiar și atunci când ești la început de drum.

Cum arată un CV corect pentru elevi și studenți fără experiență

Primul CV ar trebui să fie simplu, clar și să nu depășească o pagină. Un document încărcat cu informații inutile sau formulări pompoase îi poate descuraja pe angajatori.

Un CV pentru un elev sau un student ar trebui să includă:

• datele de contact;

• un scurt profil personal;

• educația;

• abilitățile relevante;

• activitățile extracurriculare și voluntariatul;

• proiectele personale sau școlare;

• limbile străine cunoscute.

Este important și să verifici atent eventualele greșeli de ortografie sau de redactare înainte de a trimite CV-ul. Un document îngrijit transmite seriozitate și atenție la detalii, chiar și atunci când nu ai experiență profesională.

Un alt aspect important este personalizarea CV-ului. Chiar dacă aplici la mai multe joburi, încearcă să adaptezi informațiile în funcție de cerințele fiecărui angajator.

Ce scrii în CV dacă nu ai avut niciun job până acum

Lipsa experienței profesionale nu înseamnă că nu ai ce să treci în CV. Mulți angajatori caută candidați aflați la început de drum și sunt interesați mai ales de potențial, dorința de a învăța și implicarea în diferite activități.

În locul experienței profesionale, poți include:

• participarea la proiecte școlare;

• activități de voluntariat;

• cursuri și certificări obținute;

• concursuri sau olimpiade;

• tabere educaționale;

• proiecte personale desfășurate în timpul liber.

O secțiune scurtă „Despre mine” poate fi, de asemenea, utilă. Aceasta ar trebui să conțină două-trei fraze despre cine ești și ce îți dorești profesional.

Exemplu:

„Student în anul I la Facultatea de Marketing, interesat de domeniul comunicării și al relațiilor cu clienții. Sunt o persoană organizată, îmi place să lucrez în echipă și îmi doresc să acumulez experiență într-un mediu profesionist.”

Este recomandat să eviți formulările generale sau clișeele care nu spun nimic concret despre tine.

Educația – cum o evidențiezi dacă ești încă elev sau student

Pentru candidații fără experiență profesională, educația reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale CV-ului și ar trebui poziționată în partea superioară a documentului, conform cvmaker.ro.

Poți include:

• numele liceului sau al universității;

• perioada studiilor;

• specializarea sau profilul urmat;

• media obținută, dacă este una foarte bună;

• premii, burse sau rezultate remarcabile.

Exemplu:

Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București 2022 – prezent

Profil: Matematică-Informatică, intensiv informatică

sau:

Universitatea din București – Facultatea de Litere 2025 – prezent

Specializarea: Comunicare și Relații Publice

Dacă ai urmat cursuri suplimentare, certificări online sau programe de formare, acestea pot fi incluse într-o secțiune separată dedicată educației suplimentare.