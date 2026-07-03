Cum să îți faci CV dacă nu ai experiență. Ghid pentru elevi și studenți care vor primul job

Stiri Diverse
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interviu de angajare
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Primul CV poate părea dificil de realizat atunci când nu ai avut niciodată un loc de muncă.

autor
Georgiana Ioniță

Totuși, angajatorii nu se așteaptă ca elevii și studenții să aibă ani de experiență profesională, ci să își prezinte clar educația, abilitățile și activitățile care îi recomandă pentru un prim job. Un CV bine structurat, sincer și adaptat postului pentru care aplici poate face diferența chiar și atunci când ești la început de drum.

Cum arată un CV corect pentru elevi și studenți fără experiență

Primul CV ar trebui să fie simplu, clar și să nu depășească o pagină. Un document încărcat cu informații inutile sau formulări pompoase îi poate descuraja pe angajatori.

Un CV pentru un elev sau un student ar trebui să includă:

• datele de contact;

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• un scurt profil personal;

• educația;

• abilitățile relevante;

• activitățile extracurriculare și voluntariatul;

• proiectele personale sau școlare;

• limbile străine cunoscute.

Este important și să verifici atent eventualele greșeli de ortografie sau de redactare înainte de a trimite CV-ul. Un document îngrijit transmite seriozitate și atenție la detalii, chiar și atunci când nu ai experiență profesională.

Un alt aspect important este personalizarea CV-ului. Chiar dacă aplici la mai multe joburi, încearcă să adaptezi informațiile în funcție de cerințele fiecărui angajator.

Ce scrii în CV dacă nu ai avut niciun job până acum

Lipsa experienței profesionale nu înseamnă că nu ai ce să treci în CV. Mulți angajatori caută candidați aflați la început de drum și sunt interesați mai ales de potențial, dorința de a învăța și implicarea în diferite activități.

În locul experienței profesionale, poți include:

• participarea la proiecte școlare;

• activități de voluntariat;

• cursuri și certificări obținute;

• concursuri sau olimpiade;

• tabere educaționale;

• proiecte personale desfășurate în timpul liber.

O secțiune scurtă „Despre mine” poate fi, de asemenea, utilă. Aceasta ar trebui să conțină două-trei fraze despre cine ești și ce îți dorești profesional.

Exemplu:

„Student în anul I la Facultatea de Marketing, interesat de domeniul comunicării și al relațiilor cu clienții. Sunt o persoană organizată, îmi place să lucrez în echipă și îmi doresc să acumulez experiență într-un mediu profesionist.”

Este recomandat să eviți formulările generale sau clișeele care nu spun nimic concret despre tine.

Educația – cum o evidențiezi dacă ești încă elev sau student

Pentru candidații fără experiență profesională, educația reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale CV-ului și ar trebui poziționată în partea superioară a documentului, conform cvmaker.ro.

Poți include:

• numele liceului sau al universității;

• perioada studiilor;

• specializarea sau profilul urmat;

• media obținută, dacă este una foarte bună;

• premii, burse sau rezultate remarcabile.

Exemplu:

  • Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, București 2022 – prezent
  • Profil: Matematică-Informatică, intensiv informatică

sau:

  • Universitatea din București – Facultatea de Litere 2025 – prezent
  • Specializarea: Comunicare și Relații Publice

Dacă ai urmat cursuri suplimentare, certificări online sau programe de formare, acestea pot fi incluse într-o secțiune separată dedicată educației suplimentare.

Abilități care contează chiar dacă nu ai experiență profesională

Abilitățile pot compensa lipsa experienței profesionale, însă este important să fie relevante pentru postul la care aplici.

În general, acestea se împart în două categorii:

Hard skills – competențe tehnice:

• utilizarea programelor Microsoft Office;

• editare foto sau video;

• cunoștințe de programare;

• utilizarea platformelor de social media;

• utilizarea unor instrumente digitale precum Canva, Google Workspace sau platformele de videoconferință;

• limbi străine.

Soft skills – abilități personale:

• comunicare eficientă;

• organizare;

• lucru în echipă;

• adaptabilitate;

• capacitatea de a învăța rapid.

Expresiile generale precum „utilizator avansat PC”, „persoană dinamică” sau „bun comunicator” nu îi ajută întotdeauna pe angajatori să înțeleagă ce știi să faci în mod concret. Exemplele din proiecte, activități școlare sau voluntariat pot oferi o imagine mai clară asupra competențelor tale.

De exemplu, în loc de:

 „Bune abilități de comunicare”

poți scrie:

 „Experiență în organizarea evenimentelor școlare și coordonarea echipelor de voluntari.”

Acest tip de formulare oferă credibilitate și îi ajută pe angajatori să înțeleagă mai bine competențele candidatului.

Activități extracurriculare și voluntariat – cum te ajută în CV

Mulți tineri ignoră activitățile extracurriculare, deși acestea pot reprezenta un avantaj important la primul job. Voluntariatul demonstrează implicare, responsabilitate și capacitatea de a lucra alături de alte persoane.

Poți include:

• proiecte organizate prin intermediul școlii sau universității;

• activități desfășurate în ONG-uri;

• participarea la evenimente culturale sau sportive;

• organizarea de festivaluri, conferințe sau campanii sociale.

Exemplu:

Voluntar – Festivalul de Film pentru Tineri Mai 2025

Responsabilități:

• coordonarea participanților;

• oferirea de informații publicului;

• gestionarea activităților logistice.

Astfel de experiențe pot demonstra abilități de organizare și comunicare, chiar dacă nu reprezintă locuri de muncă în sensul clasic al termenului.

Cum să îți prezinți proiectele personale sau școlare

Proiectele personale pot reprezenta un atu important, mai ales pentru elevii și studenții care își caută primul loc de muncă.

Acestea pot include:

• un blog personal;

• un canal de YouTube;

• un magazin online;

• proiecte de programare;

• lucrări realizate în cadrul facultății;

• proiecte de cercetare sau prezentări importante.

La fiecare proiect este bine să menționezi:

• perioada în care a fost realizat;

• scopul proiectului;

• competențele folosite;

• rezultatele obținute.

Exemplu:

Proiect școlar – Campanie de promovare pentru un brand local 2025

• realizarea strategiei de comunicare;

• gestionarea paginilor de social media;

• crearea materialelor vizuale și a prezentărilor.

Pentru domenii precum IT, marketing, design sau comunicare, astfel de proiecte pot cântări la fel de mult precum experiența profesională clasică.

Model simplu de CV care îți crește șansele la primul job

Un model simplu și bine structurat poate fi suficient pentru a obține primul interviu.

Nume și prenume

Telefon: 07XX XXX XXX

E-mail: [email protected]

Oraș: București

Despre mine

Student în anul I la Facultatea de Marketing, interesat de domeniul comunicării și al relațiilor cu clienții. Sunt organizat, comunicativ și îmi doresc să acumulez experiență profesională într-un mediu dinamic.

Educație

Academia de Studii Economice din București – Facultatea de Marketing 2025 – prezent

Abilități

• Microsoft Office;

• Canva;

• limba engleză – nivel B2;

• lucru în echipă;

• organizare și comunicare.

Voluntariat

Voluntar în cadrul unui festival cultural local – 2025

Proiecte

Campanie de promovare realizată în cadrul unui proiect universitar pentru un antreprenor local.

Primul CV nu trebuie să fie perfect și nici încărcat artificial cu informații. Cel mai important este să fie sincer, bine organizat și adaptat postului pentru care aplici. Educația, proiectele personale, voluntariatul și implicarea în activități extracurriculare pot conta mai mult decât experiența profesională atunci când faci primii pași pe piața muncii.

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