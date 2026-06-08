Cum să „păcălești” inteligența artificială la angajare. Greșelile din CV care te scot din cursă înainte de interviu

Stiri Economice
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Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, specialistul în resurse umane Oana Botolan a explicat ce trebuie să conțină un CV care trece de filtrele automate și atrage atenția recrutorilor. 

autor
Mihaela Ivăncică

Structura clară, rezultatele măsurabile și cuvintele-cheie pot face diferența între respingere și interviu.

Întrebată despre greșelile frecvente, specialista a explicat: „În ultima perioadă apar mai multe zone în care lucrurile nu stau cât de bine ar putea să stea. Și aici mă refer nu doar la interviurile în sine, ci și la tot procesul de până la interviu. În această nouă eră, vedem că este din ce în ce mai greu pentru pentru candidați să ajungă în faza de interviu."

Ea a precizat că situația diferă în funcție de tipul de job, iar dificultățile sunt mai vizibile în zona entry-level.

„Nu vorbesc despre posturile extrem de specializate, unde candidații buni sunt vânați și nu se pune problema să nu ajungă la interviu, ci vorbesc de situațiile în care pentru posturi de nivel entry sau pentru posturi din zona de execuție, în care sunt foarte mulți aplicanți, este destul de dificil, mai ales în această perioadă, să se ajungă la faza de selecție, la faza de interviu și ulterior, toți pașii până la angajare. Acum, dacă vorbim despre greșeli, cred că e un cuvânt prea puternic, pentru că până la urmă nu sunt neapărat doar greșeli, ci poate este o lipsă de pregătire, poate este o lipsă de informație.", a explicat expertul HR.

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Importanța CV-ului și a adaptării la cerințele actuale

În ceea ce privește CV-ul, Botolan a subliniat importanța structurii clare, a informațiilor relevante și a adaptării la cerințele jobului, mai ales în contextul în care primele filtre sunt adesea automate.

„De exemplu, dacă ne uităm la aplicare, la trimiterea unui CV pentru pentru un anunț interesant, în momentul de față e foarte important, păstrând aceleași reguli ca până în prezent, respectiv modul în care este alcătuit CV-ul, structura acestuia curată, corectă, fără poze, fără informații inutile, concentrată pe cifre, date, rezultate, care să acopere într-o anumită ordine tot ceea ce înseamnă informații personale, cu adresă de mail, număr de telefon, cât și un un paragraf despre competențele și experiența în sumar ale candidatului, urmate de tot ceea ce înseamnă experiențe listate în ordine inversă calendaristic. Și apoi zona de educație, certificări și nu neapărat, dar doar dacă este cazul, zona de hobby-uri. Aici aș avea o mare rezervă, pentru că la fiecare din aceste capitole e foarte important să ne documentăm înainte.", a precizat Oana Botolan.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

Ea a atras atenția și că detaliile aparent „inofensive”, precum hobby-urile generice, pot să nu aducă valoare în procesul de selecție, iar experiența profesională trebuie prezentată clar, cu accent pe rezultate și acțiuni concrete. De asemenea, recomandă includerea termenilor relevanți din fișa postului pentru a facilita identificarea profilului de către sistemele automate de recrutare.

„Acum mai apar reguli minimal suplimentare care iau în calcul filtrele și algoritmii pe care îi folosește inteligența artificial atunci când face selecția CV-ului. Va căuta aceste cuvinte cheie, se va uita la cifre, procente în zona de rezultate și realizări, nu va vedea tot felul de simboluri, nu știe să le citească.", a afirmat aceasta.

Cum să te pregătești pentru interviu

Totodată, Oana Botolan a arătat că, odată depășită etapa de screening automat, interviul rămâne esențial, iar candidații trebuie să își demonstreze interesul real pentru rol și companie, nu doar să își prezinte experiența.

„După această fază, când ajungem la interviu, din nou se păstrează acele reguli conform cărora e foarte important să dovedim că ne interesează jobul respectiv, să punem întrebări, să ne pregătim răspunsurile, nu doar în ceea ce privește povestitul experiențelor anterioare și realizărilor și job-urilor și sarcinilor din trecut, dar în plus, corelarea acestora cu ceea ce caută compania angajatoare și câteva informații minimale despre compania respectivă, pentru că dacă prima întrebare este care este programul și care este salariul oferit, nu că n-ar fi legitime aceste întrebări, dar cumva nu dau dovadă și de de interes real, pentru că mai ales în perioada imediat următoare, de îndată ce legislația locală privind transparența salarială va intra în vigoare și România, din acel moment.”, a adăugat specialistul în resurse umane.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: CV, angajare, locuri de munca,

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