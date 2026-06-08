Cum să „păcălești” inteligența artificială la angajare. Greșelile din CV care te scot din cursă înainte de interviu

Structura clară, rezultatele măsurabile și cuvintele-cheie pot face diferența între respingere și interviu.

Întrebată despre greșelile frecvente, specialista a explicat: „În ultima perioadă apar mai multe zone în care lucrurile nu stau cât de bine ar putea să stea. Și aici mă refer nu doar la interviurile în sine, ci și la tot procesul de până la interviu. În această nouă eră, vedem că este din ce în ce mai greu pentru pentru candidați să ajungă în faza de interviu."

Ea a precizat că situația diferă în funcție de tipul de job, iar dificultățile sunt mai vizibile în zona entry-level.

„Nu vorbesc despre posturile extrem de specializate, unde candidații buni sunt vânați și nu se pune problema să nu ajungă la interviu, ci vorbesc de situațiile în care pentru posturi de nivel entry sau pentru posturi din zona de execuție, în care sunt foarte mulți aplicanți, este destul de dificil, mai ales în această perioadă, să se ajungă la faza de selecție, la faza de interviu și ulterior, toți pașii până la angajare. Acum, dacă vorbim despre greșeli, cred că e un cuvânt prea puternic, pentru că până la urmă nu sunt neapărat doar greșeli, ci poate este o lipsă de pregătire, poate este o lipsă de informație.", a explicat expertul HR.

Importanța CV-ului și a adaptării la cerințele actuale

În ceea ce privește CV-ul, Botolan a subliniat importanța structurii clare, a informațiilor relevante și a adaptării la cerințele jobului, mai ales în contextul în care primele filtre sunt adesea automate.

„De exemplu, dacă ne uităm la aplicare, la trimiterea unui CV pentru pentru un anunț interesant, în momentul de față e foarte important, păstrând aceleași reguli ca până în prezent, respectiv modul în care este alcătuit CV-ul, structura acestuia curată, corectă, fără poze, fără informații inutile, concentrată pe cifre, date, rezultate, care să acopere într-o anumită ordine tot ceea ce înseamnă informații personale, cu adresă de mail, număr de telefon, cât și un un paragraf despre competențele și experiența în sumar ale candidatului, urmate de tot ceea ce înseamnă experiențe listate în ordine inversă calendaristic. Și apoi zona de educație, certificări și nu neapărat, dar doar dacă este cazul, zona de hobby-uri. Aici aș avea o mare rezervă, pentru că la fiecare din aceste capitole e foarte important să ne documentăm înainte.", a precizat Oana Botolan.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos: