Primul segment al metroului spre Otopeni a fost finalizat. Al doilea are probleme din cauza finanțării din PNRR

19-08-2025 | 19:47
Primul tunel al metroului, care va ajunge până la Aeroportul Henri Coandă, a fost săpat integral între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa. Patru luni a forat acolo un utilaj, lung de aproape 100 de metri.

Al doilea tunel ar trebui să fie gata în septembrie, dar a apărut o mare provocare: finanțarea, care este din bani europeni și riscă să fie pierdută.

Momentul în care utilajul uriaș de foraj, botezat „Sfânta Maria”, a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa a avut loc după mai bine de patru luni de muncă sub pământ. 902 metri are tunelul și au fost montate în el peste 600 de inele din beton.

În paralel, al doilea utilaj, „Sfânta Ana”, lucrează pe linia alăturată. A înaintat deja peste 400 de metri iar tunelul ar urma să fie gata luna viitoare. Oamenii așteaptă cu nerăbdare această magistrală.

Planuri ambițioase pentru metroul către Aeroportul Otopeni

Magistrala M6 de metrou va avea în total 12 stații. Secțiunea Sud, cu o lungime de 6,6 kilometri, cuprinde șase stații: 1 Mai, Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa și Tokyo. Din zona Băneasa, Secțiunea Nord va continua traseul cu stațiile: Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Brătianu și Aeroport Otopeni.

În fața aeroportului, unde acum este un întreg șantier, va fi construită ultima stație a metroului. Aceasta va avea patru căi de acces și va fi amplasată lângă terminalele de Sosiri și Plecări, astfel încât pasagerii să ajungă foarte ușor la metrou.

Ar fi însă probleme cu banii, potrivit Asociației Pro Infrastructură. Secțiunea Sud, între 1 Mai și Tokyo, este finanțată din PNRR.

Ionuț Ciurea, Asociația Pro Infrastructură: „Trebuie ca această secțiune de sud să intre pe fonduri structurale, că banii care au fost dați până acum probabil că au fost dați de la buget. Acolo se produce, cârtițele se mișcă, la stații se lucrează în continuare și șantierul ăsta produce costuri fixe, lunare de 3 până la 3,5 milioane de euro, un cost semnificativ”.

Situația este și mai complicată pe Secțiunea Nord, între Washington și Otopeni, unde Comisia Europeană a refuzat finanțarea, astfel că statul va trebui să acopere costurile doar din buget și împrumuturi.

Sursa: Pro TV

