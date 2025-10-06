Vestea așteptată de bucureșteni după valul de frig care a lovit România. Zonele cu probleme din Capitală

06-10-2025 | 11:59
oameni pe strada, frig
Căldura se va furniza în sistemul centralizat din București, începând de luni, a anunțat CMTEB București. Agentul termic se va simți însă gradual.

Mihai Niculescu

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a informat luni că furnizarea agentului termic pentru încălzire a început conform graficului stabilit, dar că, din cauza dimensiunilor mari ale sistemului de termoficare și a faptului că unele asociații de proprietari și locatari nu au deschis încă circuitul de încălzire, căldura va fi resimțită gradual în oraș, se arată într-un comunicat al companiei.

Pentru a asigura o distribuție optimă a căldurii, CMTEB a demarat măsuri precum pornirea graduală a surselor de producție a agentului termic, solicitarea de mărire a debitului și sarcinii termice pentru centralele ELCEN și cererea către toți producătorii de energie termică să pornească centralele începând cu 6 octombrie 2025.

Se vor efectua manevre de echilibrare hidraulică pentru a optimiza distribuția căldurii, ceea ce poate genera temporar disfuncționalități în anumite zone ale Capitalei, printre care câteva sectoare și cartiere precum Piața Gării, Cuza, Piața Victoriei, Zona Aviației în Sector 1, Doamna Ghica și Lacul Tei în Sector 2, Mircea Vodă și Moșilor în Sector 3, Luică și Reșița în Sector 4, Dumbrava Nouă și Calea Rahovei în Sector 5, Constructorilor și Splaiul Independenței în Sector 6, arată sursa citată.

Clienții pot afla informații actualizate prin mesaje preînregistrate la numerele de telefon 031.9442 și 0800.820.002, precum și prin aplicația Termoalert.

Termoenergetica anunță că, în următoarele zile, vor avea loc lucrări de reparație, modernizare și înlocuire a conductelor termice în mai multe zone din București. Durata intervențiilor variază în funcție de complexitatea fiecărei lucrări.

 

Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. anunță că, începând cu 23 septembrie, se va realiza încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică, concomitent cu efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunţă reluarea discuţiilor privind preluarea companiei ELCEM de către municipalitate şi fuziunea acesteia cu Termonenergetica.

Peste 1.100 de blocuri şi trei agenţi economici din sectorul 4 al Capitalei nu vor avea apă caldă. Intervenţiile au durate diferite de realizare, în funcţie de complexitatea fiecărei lucrări, anunță (CMTEB) S.A.

Jumătate dintre blocurile din Capitală - racordate la sistemul centralizat de termoficare - nu au nici acum apă caldă. Asta deși Termoenergetica, societatea care furnizează agentul termic, a anunțat că a remediat avaria la conducta veche de 40 de ani.

