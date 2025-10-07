Hornarii, la mare căutare de oameni, înainte de a-și aprinde focul în casă. „Chemăm din timp pentru siguranța noastră”

Stiri Diverse
07-10-2025 | 08:08
hornar
protv.ro

Fiindcă s-a instalat frigul și oamenii dau drumul la căldură, sunt foarte căutați hornarii. Meseria lor pare să fie pe cale de dispariție. În același timp, tot mai mulți români folosesc încălzire pe lemne și e nevoie de întreținere.

autor
Bereczki Reka

De câteva zile, arde focul în sobă, în casa familiei Chirteș, din județul Mureș. Oamenii spun că încălzirea pe lemne e cea mai convenabilă variantă pentru buzunar.

Localnică:A fost foarte frig. În fiecare dimineață facem, căldura de la sobă e altfel decât cea de la calorifer. Mai facem economie și la bani că nu mai luăm atâta butelie.”

Cum nu există coșar în sat, și-au curățat singuri hornurile.

Localnică:Cum a început să fie frig afară, am pornit focul. Lemne am cumpărat, nu poți să stai în casă fără foc, cât ține frigul face foc dacă se încălzește mai rărim focul.”

Citește și
incendii
Incendiu într-o gospodărie din Argeș. Un bătrân a ajuns la spital cu arsuri, după ce jarul căzut din sobă a aprins bucătăria

Localnicii recunosc cât de importantă e „misiunea” unui hornar.

Localnicii avertizează asupra pericolului de incendiu

Localnic:Știe să și monteze o butelie, și să curețe hornurile. Vede și podul omului că ce are, de unde s-ar putea întâmpla un incendiu. Când vezi că focul nu arde cum trebuie, trebuie coșul curățat, mai ales dacă se face focul cu deșeuri de brad.”

Localnic:Există pericolul de a se înfunda, de a lua foc acoperișul casei, și mai bine chemăm din vreme, din timp, pentru siguranța noastră.”

Însă în momentul de față, potrivit unei asociații de profil, există doar 120 de firme autorizate pentru curățarea coșurilor de fum - prea puține pentru nevoile existente.

Cristian Virgil Simion, hornar:Coșarul nu face față comenzilor pe care le are în acestă perioadă. O casă cu coșul curățat nu este expus pentru incendiu și este în siguranță dacă coșul este curățat, economisim bani.”

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 16% din incendiile de locuințe se petrec din cauza coșurilor de fum necurățate. Hornurile neîntreținute pot cauza și intoxicații cu monoxid de carbon, care, în situații grave, duc la deces.

Sursa: Pro TV

Etichete: foc, soba, hornar,

Dată publicare: 07-10-2025 08:08

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Un bărbat din Botoșani a avut parte de o moarte în somn atât de cumplită încât i-a șocat pe toți cei care l-au văzut
Stiri Socante
Un bărbat din Botoșani a avut parte de o moarte în somn atât de cumplită încât i-a șocat pe toți cei care l-au văzut

Un bărbat din Botoșani a avut parte de o moarte îngrozitoare, după ce a ars de viu în timp ce dormea pe soba încinsă.

Incendiu într-o gospodărie din Argeș. Un bătrân a ajuns la spital cu arsuri, după ce jarul căzut din sobă a aprins bucătăria
Stiri actuale
Incendiu într-o gospodărie din Argeș. Un bătrân a ajuns la spital cu arsuri, după ce jarul căzut din sobă a aprins bucătăria

Un bătrân de 86 de ani din Argeș a ajuns la spital cu arsuri în zona capului, după ce jarul căzut din sobă a aprins bucătăria de vară.

Un copil de 4 ani din Bistriţa-Năsăud a suferit arsuri, după ce fratele lui a vrut să aprindă focul în sobă cu benzină
Stiri actuale
Un copil de 4 ani din Bistriţa-Năsăud a suferit arsuri, după ce fratele lui a vrut să aprindă focul în sobă cu benzină

Un copil de patru ani din Bistriţa-Năsăud a ajuns la spital, joi, cu arsuri în zona abdominală, după ce fratele său a încercat să aprindă focul în sobă cu benzină, iar flăcările l-au atins pe cel mic.

Recomandări
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”
Stiri actuale
Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28