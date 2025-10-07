Hornarii, la mare căutare de oameni, înainte de a-și aprinde focul în casă. „Chemăm din timp pentru siguranța noastră”

Fiindcă s-a instalat frigul și oamenii dau drumul la căldură, sunt foarte căutați hornarii. Meseria lor pare să fie pe cale de dispariție. În același timp, tot mai mulți români folosesc încălzire pe lemne și e nevoie de întreținere.

De câteva zile, arde focul în sobă, în casa familiei Chirteș, din județul Mureș. Oamenii spun că încălzirea pe lemne e cea mai convenabilă variantă pentru buzunar.

Localnică: „A fost foarte frig. În fiecare dimineață facem, căldura de la sobă e altfel decât cea de la calorifer. Mai facem economie și la bani că nu mai luăm atâta butelie.”

Cum nu există coșar în sat, și-au curățat singuri hornurile.

Localnică: „Cum a început să fie frig afară, am pornit focul. Lemne am cumpărat, nu poți să stai în casă fără foc, cât ține frigul face foc dacă se încălzește mai rărim focul.”

Localnicii recunosc cât de importantă e „misiunea” unui hornar.

Localnicii avertizează asupra pericolului de incendiu

Localnic: „Știe să și monteze o butelie, și să curețe hornurile. Vede și podul omului că ce are, de unde s-ar putea întâmpla un incendiu. Când vezi că focul nu arde cum trebuie, trebuie coșul curățat, mai ales dacă se face focul cu deșeuri de brad.”

Localnic: „Există pericolul de a se înfunda, de a lua foc acoperișul casei, și mai bine chemăm din vreme, din timp, pentru siguranța noastră.”

Însă în momentul de față, potrivit unei asociații de profil, există doar 120 de firme autorizate pentru curățarea coșurilor de fum - prea puține pentru nevoile existente.

Cristian Virgil Simion, hornar: „Coșarul nu face față comenzilor pe care le are în acestă perioadă. O casă cu coșul curățat nu este expus pentru incendiu și este în siguranță dacă coșul este curățat, economisim bani.”

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, 16% din incendiile de locuințe se petrec din cauza coșurilor de fum necurățate. Hornurile neîntreținute pot cauza și intoxicații cu monoxid de carbon, care, în situații grave, duc la deces.

