Iar firmele din acest domeniu au oferte pentru toți clienții necuvântători.

Linda și Monkey au programare la cosmetică. Si vor ajunge la salonul de înfrumusețare cu un taxi destinat animalelor. La o firmă din Timișoara călătoria costă 5,99 lei pe kilometru. Compania transporta animalele de companie oriunde spun proprietarii.

Claudia Țârlea, administratorul unei firme de transport animale: ”La cabinetele veterinare pentru diverse investigații, vaccinări sau, Doamne ferește, situații grave, la saloanele de toaletaj canin”.

Blacky, o căţeluşă de 6 ani, s-a întors de la coaforul canin tot cu taxiul. Stăpânul ei crede că este cea mai potrivită soluţie.

Ciprian Vizitiu, proprietarul cățelușei: ”Economisim timp. Evit lipsa accesibilizării de stat în trafic, de a fi refuzați de taxi normal”.

La o companie din Iași, o călătorie în perimetrul orașului costă 50 de lei.

Gabriel Gavenea, administratorul unei firme de transport animale: ”Sunt anumite persoane care au mașină mică și au un animăluț de talie mare sau pur și simplu confortul de a avea mașina curată, să nu lase animăluțul păr”.

Sute de firme autorizate pentru plimbarea animalelor de companie

Unele firme transportă animalele și în străinătate dacă, de pildă, stăpânii se mută acolo. Pe de altă parte, tot mai multe companii aeriene le permit călătorilor să îşi ia în avion pisica sau căţelul. Animalele pot fi transportate şi cu trenul.

Vlad Pata, stăpânul unui motan: ”Pentru mine a fost important să poate să vină cineva care ştie ce se întâmplă, care are experienţă cu animăluţele, care ştie la ce să se uite, dacă cumva nu se simte bine, sau are ceva cine ştie”.

În același timp, sunt foarte căutate şi serviciile de plimbare a animalelor, care costă câteva zeci de lei.

Florin Chindea, pet sitter: ”Pe el, de exemplu, îl scot de 3 ori pe săptămână, deși oamenii sunt prin zonă, dar nu au timp să îl scoată”.

Potrivit paginii de internet a Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare, câteva sute de firme de la noi au autorizaţii pentru plimbarea și transportul animalelor de companie, dar și pentru cele domestice, plus păsări și albine.