Fake news despre ”monitorizarea integrală” a drumurilor din România. Precizări oficiale

Stiri Sociale
62115488

Ministerul de Interne avertizează, duminică, asupra unui fake news distribuit în mediul online şi pe grupuri de WhatsApp, referitor la monitorizarea integrală a traficului pe drumurile naţionale şi în Bucureşti. 

autor
Cristian Anton

”Textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare”, a transmis ministerul.

”ATENŢIE: Ştire Falsă (FAKE NEWS) în circulaţie! În ultimele ore, pe reţelele de socializare şi pe platformele de mesagerie (WhatsApp), circulă un mesaj alarmist cu privire la o „monitorizare integrală” a drumurilor naţionale şi a arterelor principale din Bucureşti, începând cu data de 17.04.2026. Vă informăm oficial: ACEST MESAJ ESTE FALS”, au transmis, duminică, oficialii Ministerului de Interne, într-un mesaj postat pe Facebook.

Oficialii instituţiei explică faptul că textul amestecă nume de proiecte fictive cu fragmente de realitate pentru a induce în eroare.

De asemenea, informaţia vine dintr-o sursă anonimă: ”Informaţiile oficiale privind siguranţa rutieră şi sistemele de monitorizare sunt comunicate EXCLUSIV prin canalele oficiale ale MAI şi ale Poliţiei Române”.

”Astfel de texte sunt create pentru a genera panică şi neîncredere în instituţiile statului”, au mai transmis reprezentanţii instituţiei citate.

Nu este prima dată când se propagă în mediul online informaţii cu privire la supravegherea traficului.

La începutul lunii decembrie 2025, Ministerul de Interne semnala un alt fake news, potrivit căruia se urmăreşte controlul total al mobilităţii.

”Nu, nu este vorba de ”Big Brother”, ci de un scut digital de protecție și siguranță”

”Aceste informaţii sunt false, iar tema este una care a fost reluată periodic în ultimii doi ani”, au transmis oficialii MAI.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunţat anul trecut că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic.

”Nu, nu este vorba de «Big Brother», ci de un scut digital de protecţie şi de siguranţă”, transmitea ministrul, precizând, de asemenea, că un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră şi către mentenanţa sistemelor tehnice.

Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a făcut precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur şi utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după ce Cătălin Drulă (USR) a acuzat că nu sunt folosite camerele deja instalate pentru a preveni tragedii în trafic.

MAI arăta că OUG supusă dezbaterii publice stabileşte clar cadrul legal prin care imaginile transmise de către camerele din trafic sunt folosite pentru identificarea abaterilor şi generarea de procese verbale digitale. Apoi, mai este o etapă care să permită conectarea camerelor instalate de către autorităţile locale. Întrucât acestea au instalat fiecare alt tip de cameră şi cu alte caracteristici, ele trebuie toate omologate şi testate, înainte de a fi conectate la sistemul naţional. În caz contrar, pot apărea erori care pot duce la anularea în instanţă a proceselor verbale.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de pe fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Sursa: News.ro

fake news, MAI, trafic

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“
Citește și...
Știri Actuale
Ministrul Apărării dezminte un fake news legat de militari americani răniți la Kogălniceanu. Ce au mai inventat răufăcătorii

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins vineri informaţiile potrivit cărora 800 de militari americani răniţi ar fi fost aduşi cu avioane de transport la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, calificându-le "alarmiste" şi "complet nefondate".
Stiri externe
Iran copiază isprăvile aliatei Rusia. Războiul fake news: Explozii cu AI, lovituri inventate și trupe care nu există

Iranul a lansat, în paralul cu atacurile armate asupra lumii civilizate, o amplă campanie de fake news, în care prezintă invenții pure, create cu Inteligența Artificială, cu privire la ”victoriile” sale pe front. 
Stiri Politice
Reacția ministrului Apărării după ce AUR a depus o moțiune de cenzură împotriva sa: Nu transformaţi fake news-ul în politică

Moţiunea simplă e un instrument democratic important, nu o jucărie de PR ieftin, afirmă ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, care se va confrunta săptămâna viitoare cu o moţiune simplă, la Senat.

Recomandări
Stiri Politice
AMR 1 zi până când PSD ar putea arunca România în criză politică. Toate semnalele duc spre un vot pentru abandonarea corabiei

O zi a mai rămas până la referendumul intern din PSD. Social-democrații anunță că îi vor retrage sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Între timp, filiala partidului din Sectorul 4 a organizat o conferință de presă. 

Stiri externe
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz și amenință că orice navă „va fi luată drept țintă”. Replica lui Trump

Iran a închis din nou duminică Strâmtoarea strategică Ormuz drept represalii la continuarea blocadei porturilor sale de către SUA, cu trei zile înainte de expirarea armistițiului între cele două țări.

Stiri externe
Alegeri în Bulgaria 2026. Care este prezența la vot, cu puțin timp înaintea de închiderea urnelor

În Bulgaria sunt alegeri, duminică (19 aprilie), pentru alegerea membrilor Parlamentului. Favorit în sondaje este fostul președinte Rumen Radev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 19 Aprilie 2026

25:06

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 10

22:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 10

20:13

Alt Text!
Superspeed
S10E11

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Everton - Liverpool, ACUM pe VOYO: start exploziv de repriza a doua, cu golul egalizator!

Sport

Ianis, o problemă pentru Hagi? Fiul noului selecționer se confruntă cu o problemă deosebit de gravă