Are peste 30% intenție de vot, potrivit sondajelor, cu aproape zece puncte procentuale peste principalul rival, fostul premier Boyko Borissov.

Favoritul din sondaje promite un nou început pentru țara vecină.

Noua coaliție formată în jurul fostului președinte Rumen Radev este creditată cu prima șansă la alegerile de duminică. O parte dintre alegători speră că o eventuală victorie ar putea pune capăt corupției, în timp ce alții susțin pozițiile eurosceptice și proruse promovate de liderul bulgar.

Rumen Radev, liderul coaliției „Bulgaria Progresistă”: „Coaliția „Bulgaria Progresistă” se prezintă drept o alternativă la cartelul corupt al vechilor partide, care ne atacă printr-o gamă de tactici perfide. Obiectivul nostru la alegerile viitoare este să obținem o majoritate deplină. Vom lucra pentru un stat drept și echitabil”.

Rumen Radev a demisionat din funcția de președinte în ianuarie, cu câteva luni înainte de încheierea celui de-al doilea mandat, pentru a candida la alegerile parlamentare.

Fost pilot de vânătoare și comandant al forțelor aeriene, în vârstă de 62 de ani, Radev este considerat cel mai popular politician din Bulgaria.

Evelina Slavkova, analist la centrul de cercetare Trend: „Rumen Radev evită în mod evident pozițiile tranșante de tip da sau nu, încercând în schimb să mențină un echilibru între cele două tabere. Acest lucru poate fi acceptabil în timpul unei campanii, dar atunci când conduci țara va trebui, cu siguranță, să oferi răspunsuri clare și definitive. În climatul politic global de astăzi, în cele din urmă trebuie să adopți o poziție fermă într-o direcție sau alta”.

Principalul rival al coaliției conduse de Radev e partidul condus de fostul premier Boyko Borissov.

Angel Glavchev, susținător al partidului GERB: „Acest partid le-a demonstrat oamenilor că poate livra infrastructură, construind autostrăzi, biserici, moschei și sisteme de alimentare cu apă”.

Formațiunea de centru-dreapta are o ideologie conservatoare, populistă și pro-europeană, și a făcut constant parte din coalițiile de la guvernare, deși în două rânduri a cedat puterea în urma unor proteste anticorupție.

Boyko Borissov, liderul partidului GERB: „Viktor Orbán este un anticomunist și un prieten care a realizat multe, însă diferențele dintre noi sunt substanțiale. Acum avem aici un nou „Viktor Orbán" în persoana lui Radev, iar faptul că ministrul de Externe al Ungariei i-a făcut o vizită discretă, direct lui, nu este o coincidență.”

Sondajele arată că Rumen Radev va avea nevoie de un partener pentru a forma o majoritate guvernamentală stabilă, dar a exclus o alianță cu partidul lui Boyko Borisov.

Un posibil partener de coaliție pentru promovarea reformelor interne ar putea fi blocul pro-occidental Continuăm Schimbarea, care s-ar putea clasa pe locul al 3-lea în alegeri.

Evelina Slavkova, analist la centrul de cercetare Trend: „Țara noastră a reușit, în pofida tuturor obstacolelor și a discursurilor unor politicieni, să construiască un set foarte important de instrumente care mențin Bulgaria pe orbita corectă. Apartenența Bulgariei la NATO și la Uniunea Europeană, precum și participarea la zona euro și la spațiul Schengen, sunt instrumente care ne permit să fim mult mai în siguranță și mai liniștiți”.