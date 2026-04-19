"Bulgaria Progresistă", coaliţie de trei partide condusă de fostul preşedinte Rumen Radev, a fost creditată cu un avans semnificativ în alegerile parlamentare anticipate de duminică, potrivit sondajului la ieşirea de la urne realizat de Alpha Research, cu sediul în Sofia, transmite Reuters.

Sondajul a arătat că "Bulgaria Progresistă" a obţinut 37,5%, cu mult înaintea partidului GERB condus de fostul prim-ministru Boiko Borisov, care se află pe locul al doilea, cu 16,2%. Prezența la vot la ora 20, ora închiderii urnelor în Bulgaria, era de 43,4%.

Al optulea scrutin în cinci ani

Radev, un fost pilot de vânătoare eurosceptic care se opune sprijinului militar acordat efortului de război al Ucrainei împotriva Moscovei, a demisionat din funcţia de preşedinte în ianuarie pentru a candida la alegeri, convocate după ce protestele de masă au forţat demisia guvernului anterior în decembrie.

A fost al optulea scrutin în cinci ani în ţara cu aproximativ 6,5 milioane de locuitori, unde alegătorii sunt sătui de repetatele alegeri anticipate şi de un grup restrâns de politicieni veterani consideraţi pe scară largă corupţi, scrie Reuters.