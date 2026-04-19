Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Suceava, Ionuţ Epureanu, evenimentul rutier s-a produs pe fondul neacordării de prioritate.

"Echipajul deplasat la faţa locului a constatat faptul că, în jurul orei 14:25, o femeie de 20 de ani din comuna Vama a condus autoturismul pe DN 17, pe raza comunei Vama, având direcţia de deplasare dinspre oraşul Gura Humorului către municipiul Câmpulung Moldovenesc, a efectuat viraj stânga pentru a pătrunde pe un drum secundar, respectiv pe strada 1 Mai din comuna Vama şi nu a acordat prioritate de trecere unei motociclete care circula din sens opus, dinspre municipiul Câmpulung Moldovenesc către oraşul Frasin", a transmis oficialul IPJ.

Tânărul motociclist a murit la spital

În urma impactului, motociclistul a fost grav rănit, fiind transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava. Ulterior, cadrele medicale au declarat decesul tânărului.

Tânăra care a produs accidentul a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ulterior fiindu-i recoltate şi probe biologice.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.