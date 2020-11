Tavanul bisericii fortificate din Alțâna, veche de sute de ani, s-a prăbușit. ”Mi s-a tăiat respirația când am văzut”

Încă o pierdere însemnată în moștenirea lăsată de sași Transilvaniei.

Tavanul bisericii fortificate din Alțâna, județul Sibiu, s-a prăbușit, și a strivit sub tonele de moloz mobilierul, orga extrem de valoroasă și steagurile breslelor, obiecte de patrimoniu.

Nimeni nu a fost rănit, căci accesul în lăcașul de cult era restricționat, tocmai din cauza crăpăturilor apărute în plafon.

Comunitatea sașilor încearcă să refacă monumentul, dar pagubele sunt foarte mari.

Biserica fortificată construită de sași la Alțâna, după secolul al XIII-lea, a fost mereu un punct de atracție pentru toți cei ce ajungeau pe Valea Hârtibaciului.

Orga de aici era o adevărată bijuterie! Dezastrul a fost descoperit de bătrâna care are grijă de întregul monument de aproape 30 de ani.

Rose Marie Muller, epitropul comunității evanghelice din Alțâna: ”Când am descuiat ușa și am vrut să intru în biserică mi s-a tăiat respirația când am văzut ce este în fața mea. Am intrat, am ieșit, am intrat din nou, nu știu de câte ori și efectiv aveam un nod în gât, îmi bătea inima, a fost ceva... foarte rar am trăit în cursul vieții astfel de momente”.

Orga veche de peste 300 de ani, funcțională, a fost distrusă

Ștefan Bichler, purtător de cuvânt Biserica Evanghelică C. A. din România: ”Au existat semne, adică s-a văzut mai demult o crăpătură la tavan, dar la o clădire de câteva sute de ani, orice crăpătură nu înseamnă automat că e un mare pericol. Din fericire, am hotărât să închidem atunci biserica”.

Stranele, steagurile breslelor și orga, care era perfect funcțională, au fost distruse.

Jurg Leutert, consilier cultural: ”E uimitor să vii într-o biserică fortificată și să poți cânta la o astfel de orgă veche de peste 300 de ani, îți poți imagina senzația, e parte din această biserică, era parte din comunitatea de enoriași, aici se cânta”.

Reprezentanții Bisericii Evanghelice vor demara o campanie de strângere de fonduri pentru salvarea bisercii.

Și speră că și comunitatea celor plecați din Alțâna va sprijini acest efort comun. În sat mai trăiesc doar 50 de sași.