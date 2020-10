O casă monument din centrul Capitalei, construită în anii '20, s-a prăbușit miercuri seară. Cum arăta înainte

O casă s-a prăbușit, miercuri seară, pe o stradă din centrul Capitalei.

Clădirea, monument istoric, a fost construită în anii '20 şi, pentru că nu a mai fost consolidată, s-a făcut praf în câteva secunde. Din fericire nu era locuită.

Însă mai mulţi locatari din clădirea aflată perete în perete cu casa prăbuşită, au fost evacuaţi de urgenţă.

Şi asta deoarece există riscul ca şi aceasta să se prăbuşească, având cam aceeaşi vârstă cu prima.

Situată vizavi de Teatrul Evreiesc de Stat și lângă Biserica Udricani, monument istoric, ce datează din 1735, casa ar fi fost contruită în anii '20, cu parter și un etaj. Din păcate, nu mai fusese renovată de foarte mult timp, așa că de câțiva ani reprezenta doar o amenințare pentru trecători. Miercuri seară, în câteva secunde s-a făcut praf.

Cum arăta clădirea în luna iulie a anului 2019

Martor: „Am auzit bubuitura, pac, imediat când am ieșit era toată strada plină de praf, nu se vedea absolut nimic, ne-am uitat, clădirea căzută. E foarte veche, foarte veche. Eu-s de cinci ani aici, dar n-am văzut pe nimeni."

Strada a fost acoperită de cărămizi și resturi din construcția veche. Cei care locuiesc în zonă povestesc că proprietarii ar fi vrut să vândă, însă au întâmpinat probleme birocratice. Aici nu ar locui nimeni, însă, perete în perete, o construcție cam de aceeași vârstă, adăpostea mai mulți locatari.

Costache Nechita, arhitect: „Un corp a căzut și dacă pompierii încearcă să degajeze resturile riscă să se dărâme și restul clădirii. Nu pare a fi din beton armat. Nu avea ferestre la geamuri."

Remus Liviu Rupa, șef birou Grupul Special de Salvatori ISUBIF: „Am fost solicitați să intervenim în strada Iuliu Balasch. Am găsit o clădire parțial prăbușită, cu elemente de construcție căzute pe stradă. Am procedat la evacuarea a șase persoane din clădirea învecinată, am balizat zona."

În București, sunt sute de clădiri vechi ce riscă să se prăbușească la un cutremur major. Cele mai multe dintre ele sunt situate în centrul orașului.

Multe dintre ele sunt declarate monument istoric și demolarea lor este ilegală. Tocmai de aceea, deseori proprietarii le lasă intenționat să se degradeze până la prăbușire, pentru a putea construi apoi pe terenurile respective alte clădiri noi.