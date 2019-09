Saşii fugiţi din România s-au întors pentru câteva zile. "Am fost închişi, persecutaţi"

Bistriţa a devenit, în aceste zile, capitala saşilor de pretutindeni.

Peste 1500 de participanţi, veniţi din Austria, Germania şi diverse colţuri ale României, au defilat în costume populare şi au impresionat oamenii prezenţi. Evenimentul marchează împlinirea a 75 de ani de la exodul saşilor bistriţeni, în urma invaziei sovietice.

Domnului Enrich, reprezentantul saşilor din Germania, îi vine greu să răspundă atunci când este întrebat unde se simte mai bine. El îşi aminteşte că a fost nevoit să părăsească Bistriţa din cauza disciminarii şi a politicii din acea vreme.

"Pentru mine acesta întâlnire reprezintă o bucurie extraordinar de mare, pentru că m-am născut în 1929 la Bistriţa, am trăit 40 de ani în oraşul Bistriţa, pe urmă am emigrat în 1969 în Germania, unde trăiesc încă de 50 de ani. Am plecat din cauza politicii de atunci care nu ne a plăcut absolut deloc,nu ne am simţit acceptaţi ceea ce am fost odată în Bistriţa, am fost urmăriţi, închişi, persecutaţi absolut tot", spune Enrich Reinhold.

Evenimentul se va încheia duminică. După slujba din Biserica evanghelică va urma un concert de fanfară în parcul municipal din Bistriţa.