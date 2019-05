Satele care păstrează moștenirea lăsată de șvabi și sași. Cum sunt răsfățați oaspeții

În satele din Transilvania și Banat găsim din ce în ce mai puțini șvabi și sași. Însă moștenirea lăsată de ei nu a fost dată uitării.

Turiștii merg în acele zone pentru a descoperi arhitectura, istoria locurilor, dar și pentru a se bucura de mâncărurile delicioase.

Iar acolo unde autoritățile și localnicii au profitat de comoara lăsată de înaintași, oaspeții nu întârzie să apară.

Unele dintre obiceiurile șvabilor sunt în continuare păstrate în comuna Șandra, înfiinţată de 140 de familii de colonişti germani în 1833.

Turiştii care ajung în zona în timpul unei sărbători îi pot admira pe tinerii din localitate defilând pe ulițe în port popular. Şi, cum mâncarea gustoasă cucereşte pe oricine, localnicii profită din plin de trucurile gastronomice ale șvabilor pentru a-i impresiona pe oaspeţi.

Luminiţa Iancovici, proprietar pensiune: "Pot mânca un svaben şniţel, şvabii mâncau multă carne de vită şi atunci, tot ce e cu vită, svaben şniţel care este din vrăbioară de vită, un gulaş în stil şvăbesc, supă de vită găluşte sau cu tăieţei."

Desertul este nelipsit de pe masă.

Moştenirea lăsată de cei care au ridicat localitatea încă se vede. Casele au fost construite în jurul Bisericii Catolice şi unele au rezistat trecerii timpului.

Iar autorităţile locale au început să renoveze o casă șvabească, unde vor fi organizate ateliere meşteşugăreşti. Totul din dorinţa de a atrage vizitatori curioşi să afle istoria locurilor.

Şi satele din apropiere ascund poveşti care merită descoperite.

Delia Barbu, director exectiv Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului în judeţul Timiş: "Poveştile şvabilor reprezintă pentru noi un punct de atracţie. Am propune un traseu care să conţină categoric Jimbolia acolo unde este muzeul dedicat pictorului şvab Ştefan Jagger, am propune Lenauhaim şi muzeul, şi biserica de acolo unde este locul de naştere al poetului Nikolaus Lenau. Am propune Niţchidorf, locul de naştere al scriitoarei Herţa Muller, laureata a premiului Nobel pentru literatură."

Şi satele din Transilvania unde pe vremuri trăiau comunităţi înfloritoare de șvabi şi sași atrag turişti fascinaţi de peisaje, arhitectură, dar şi de preparatele culinare tradiţionale.

Sașii plecaţi din România revin an de an pe meleagurile de la noi pentru a îngriji locurile dragi.

