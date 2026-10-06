Acestea sunt dedicate tinerilor cu vârsta între 18 şi 29 de ani, relatează News.ro.

Instituţia pune la dispoziţie peste 17.000 de locuri, absolvirea acestor cursuri fiind condiţia de care depinde accesul la finanţări de până la 250.000 de lei.

„De astăzi, 6 octombrie, ora 10.00, sunt deschise înscrierile la cursurile gratuite de formare antreprenorială din cadrul programului Start-Up Nation. 17.600 de locuri sunt disponibile pentru tinerii cu vârsta între 18 şi 29 de ani. Cursurile au 40 de ore, iar absolvirea lor permite accesul, în etapa următoare a programului, la finanţări de până la 250.000 de lei”, anunţă, marţi, Ministerul Economiei, într-un comunicat de presă.

Cele 17.600 de locuri disponibile pot fi accesate pe platforma minimis.imm.gov.ro. După finalizarea cursurilor, participanţii vor primi un certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale.

„Absolvirea cursurilor este condiţie obligatorie pentru accesarea, în etapa următoare a programului, a unei finanţări de până la 250.000 de lei”, precizează Ministerul Economiei.

Pentru această sesiune, înscrierile sunt deschise pentru patru categorii de beneficiari, fiecare având atribuit un număr maxim de locuri şi un indicator de program: 950 de locuri sunt alocate pentru persoane cu vârsta între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, cu domiciliul în Bucureşti-Ilfov; indicatorul de program este de 700 de înscrieri; 300 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, aparţinând minorităţii rome, cu domiciliul în Bucureşti-Ilfov; indicatorul de program este de 220 de înscrieri; 13.500 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, cu domiciliul în regiunile mai puţin dezvoltate, fără Bucureşti-Ilfov; indicatorul de program este de 10.000 de înscrieri; 2.850 de locuri pentru persoane cu vârsta între 18 şi 30 de ani neîmpliniţi, aparţinând minorităţii rome, cu domiciliul în regiunile mai puţin dezvoltate, fără Bucureşti-Ilfov; indicatorul de program este de 2.100 de înscrieri.

Ministerul Economiei precizează că programul se adresează tinerilor indiferent de statutul lor pe piaţa muncii, inclusiv persoanelor reîntoarse în ţară. Condiţia privind nivelul de şcolarizare este absolvirea învăţământului gimnazial (nivel ISCED 2).

„Persoanele care s-au înscris în prima etapă de formare, au fost declarate eligibile, dar nu au absolvit cursurile, se pot reînscrie prin actualizarea cererii iniţiale. Înainte de deschiderea noii sesiuni, ele trebuie să verifice accesul la contul personal folosind adresa de e-mail cu care s-au înscris iniţial. În cazul în care întâmpină probleme de acces, pot solicita modificarea adresei de e-mail”, se menţionează în comunicat.

În aplicaţia informatică, viitorii antreprenori îşi pot selecta furnizorul de formare profesională şi pot opta pentru desfăşurarea cursurilor online sau în format fizic, în una dintre locaţiile puse la dispoziţie de organizatori. Lista completă a furnizorilor contractaţi de MEDAT, precum şi informaţiile privind locaţiile şi modalităţile de desfăşurare a cursurilor sunt disponibile pe minimis.imm.gov.ro.

Sesiunea de înscriere la cursurile de formare antreprenorială va rămâne deschisă timp de 30 de zile, pe platforma minimis.imm.gov.ro, cu posibilitatea prelungirii până la epuizarea locurilor disponibile şi constituirea unei liste de rezervă.

Societăţile nou-înfiinţate de absolvenţii cursurilor pot beneficia în etapa a doua a programului Start-Up Nation de o finanţare de maximum 250.000 de lei, echivalentul a aproape 50.000 de euro, care poate acoperi cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, în condiţiile prevăzute de procedura de implementare a programului.

În situaţia în care indicatorii programului nu pot fi atinşi din motive independente de acţiunile MEDAT, ale Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Turism şi ale Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), etapa de înscriere poate fi închisă şi reluată ulterior, precizează Ministerul Economiei.