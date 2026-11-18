Datele oferite de Ministerul Educației confirmă că, în 10 ani, procentul proaspeților licențiați care câștigă salarii la scurt timp după absolvire a scăzut cu 20%. De asemenea, diploma în științe umaniste este mai puțin căutată de angajatori, în timp ce inginerii, medicii și informaticienii au mai multe șanse.

Tânăr: „Mă voi angaja dacă voi obține o asemenea oportunitate.”

Reporter: Dar o cauți sau aștepți să pice?

Tânăr: „Momentan nu o caut, dar știu că va fi acolo.”

Dintre toți absolvenții promoției 2024, doar 58% s-au angajat în primul an după ce au luat diploma, față de rata de angajare de 76% a absolvenților din 2020. Potrivit raportului Ministerului Educației, din generația primului an de pandemie doar 22% au părăsit rapid primul loc de muncă.

Procentul celor care și-au dat demisia a crescut la 36% în cazul celei mai recente promoții de licențiați. Pe de altă parte, procentul celor care își deschid o afacere a crescut de la 3% la 6%. Desigur, sursa de finanțare este familia.

Mihai Roman, profesor de economie: „Părinții au grijă foarte mult, poate exagerat, de copiii lor. Ajung să se dea cu capul de pragul de sus, adică de piața muncii, și constată că viața nu e așa ușoară cum le-au descris-o părinții. Diferența dintre așteptări și realitate... și au și dificultăți.”

În plus, doar o treime lucrează în domeniul studiat în facultate, comparativ cu cei din promoția precedentă, din care 45% au găsit posturi în specializarea lor.

Când vine vorba de licențiații între 24 și 35 de ani care muncesc, în ultimii șapte ani, diferența dintre datele pe România și media Uniunii Europene s-a adâncit. În 2019, în toată Uniunea erau angajați 39% dintre absolvenții de studii superioare, iar în România, 25%. Următoarele rapoarte au arătat că, în țara noastră, rata de angajare a scăzut progresiv până la 23%, în timp ce media Uniunii a avut o tendință contrară și a ajuns la 45%.

Cu acest raport pe masă, ministrul Educației spune că este nevoie de o ajustare a studiilor universitare la modificările de pe piața muncii.

Totuși, sunt și vești bune. Tinerii sunt dispuși să caute în mai multe direcții, ca să găsească o slujbă potrivită.

Raluca Dumitru, director de marketing: „Anul acesta am observat că avem mai multe aplicări în rândul tinerilor proaspăt absolvenți de facultate. Comparativ cu anul trecut, avem o creștere de 30%, ceea ce e foarte mult. Din păcate, însă, asta se corelează cu eforturi mai mari din partea lor.”

Interesant e că tinerii care au încheiat studiile superioare se declară tot mai nemulțumiți de ceea ce au câștigat pe piața muncii, grație pregătirii academice. Dintre absolvenții de acum 10 ani, 71% se declarau fericiți. Acum 6 ani, procentul scăzuse la 58%, iar acum doi ani rata de satisfacție era de doar 50%.