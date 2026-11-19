Unii s-au pregătit intens pentru acest moment și chiar și-au luat liber de la muncă.

Printre cei care au așteptat să dea play fix la miezul nopții noului GTA 6 s-au numărat și doi tineri din Cluj-Napoca. Tomi și-a luat chiar liber de la muncă. Alături de amicul său, Teo, plănuiește să petreacă următoarele zile în fața ecranului.

Tomi: „Am pregătit sufrageria, m-am asigurat că nu o să am nicio altă chestie, mi-am luat niște snacks-uri. Vreau să stau liniștit și să mă joc dacă pot toată noaptea”.

Teo: „Arată foarte bine și îmi place că sunt așa multe lucruri cu care poți interacționa în joc - animale, obiecte poți arunca să spargi orice, poți intra în orice mașină sau căruță sau ATV"

Așteptarea a luat sfârșit la 13 ani de la lansarea GTA 5 și mai multe amânări. De altfel, sute de milioane de fani din întreaga lume sunt pregătiți să intre în universul GTA 6. Cei care au vrut să fie primii și-au făcut precomandă.

În Statele Unite, companiile de HR estimează că aproape un angajat din cinci și-a luat liber ca să se joace joi, în ziua lansării. Unii au apelat inclusiv la concediile medicale.

GTA 6 costă aproape 400 de lei în ediția standard și 500 de lei în cea Ultimate. Iar cine nu are consolă trebuie să mai plătească cel puțin 3.000 de lei. Jocul îi are în centru pe Lucia și Jason, un cuplu de infractori care încearcă să urce în ierarhia lumii interlope dintr-un stat american fictiv, care seamănă foarte mult cu Florida.