Cei mici pot ajunge la medic, după cum se observă din datele camerelor de gardă de la pediatrie.

În vacanța petrecută în Grecia, Sebastian s-a simțit rău. Mama a ajuns cu el la trei spitale, apoi au venit în țară, unde au mai stat internați o săptămână. Starea băiețelului de 4 ani s-a degradat în urma unui cumul de factori.

Mihaela Mîța, mama lui Sebastian: „Nu au stat exagerat de mult la soare, au purtat pălării, au purtat bluze cu protecție UV, i-am hidratat, dar și în vacanțe copiii spun adesea nu vreau apă, vreau suc, nu vreau să dorm de prânz, am voie la desene și cumva toate astea au obosit creierașul lor”.

Medicii atrag atenția că vacanța înseamnă relaxare, dar nu și renunțarea la regulile de bază. Copiii au nevoie de același program de somn, de hidratare constantă și de evitarea soarelui la amiază. Organismul lor se deshidratează mai repede decât al adulților, iar combinația dintre căldură, oboseală și stimularea excesivă poate favoriza apariția unor probleme neurologice.

Numărul copiilor care vin la camera de gardă crește cu 30% în timpul vacanțelor de vară

Dr. Oana Vladacenco, medic primar neurologie: „Tendința e ca atunci când mergem cu copiii în vacanță să nu mai doarmă la prânz, să facă activități foarte târziu seara, sunt foarte stimulați, oboseala se acumulează. Dacă peste vine deshidratare, căldură, canicula extremă, pot să fie triggerul pentru care apar chiar și crize epileptice”.

Bunic: „Sunt deja mari, nu mai dorm după-amiază, față de părinți, noi bunicii mai indulgenți”.

În sezonul estival, numărul pacienților veniți la camerele de gardă de la pediatrie crește chiar cu 30 de procente.

Cele mai frecvente probleme sunt gastroenterocolitele, toxiinfecțiile alimentare, durerile de cap cauzate de insolație sau apărute după scufundări, dar și infecțiile respiratorii asociate expunerii la apa din piscine sau din mare.

Specialiștii recomandă ca cei mici să fie hidratați cu apă, nu cu băuturi îndulcite, să evite expunerea la soare între orele 11 și 17, să poarte haine lejere și pălărie și să își păstreze, pe cât posibil, programul obișnuit de somn. Semne precum somnolența accentuată, vărsăturile, durerile puternice de cap sau convulsiile impun prezentarea de urgență la medic.