Accesul ar urma să fie permis doar sub supravegherea părinților sau în cadrul unor proiecte educaționale, indică un raport prezentat luni la Bruxelles, citat de AFP și DPA, relatează Agerpres.

Uniunea Europeană are în vedere instaurarea unui acces ''progresiv și gradual'' al copiilor și adolescenților la platformele online, pentru a-i proteja contra riscurilor, așa cum au recomandat experții mandatați de Comisia Europeană.

''Copilăria este o perioadă extraordinară și delicată pentru dezvoltarea creierului. Și în timpul acestei etape, copiii au nevoie de timp în lumea reală, pentru a se juca, pentru a lega prietenii, pentru a face erori, pentru a-și construi personalitatea, înainte ca un algoritm să facă asta în locul lor'', a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

''Iată de ce trebuie să avem în vedere un acces progresiv și gradual, pentru diferite categorii de vârstă'', la social media și la alte platforme online ce prezintă riscuri pentru minori, a explicat șefa executivului UE, adăugând că va prezenta propuneri legislative ''după vară''.

În rândul statelor membre, numeroase țări, precum Franța, Spania, Grecia, Danemarca, Austria și Suedia, sunt deja pe cale de a pune în practică ori au în vedere restricții la accesul la social media pentru minori.

Subiectul nu întrunește unanimitatea, Estonia opunându-se interdicțiilor, în timp ce alte țări membre UE încă nu s-au pronunțat.

Echipa de experți este prezidată de epidemiologul francez Maria Melchior și de profesorul universitar german Jorg Fegert, expert în psihiatria copilului. Aceștia au propus în special:

- interzicerea, la nivelul UE, a accesului pentru copiii sub 13 ani la social media și alte servicii online, inclusiv la asistenții bazați pe inteligență artificială, cu excepția perioadelor limitate sub supravegherea unui părinte sau a unui cadru educativ;

- autorizarea accesului pentru minorii între 13 și 18 ani la platforme ce au pus în aplicare un sistem eficace de verificare a vârstei și care au demonstrat că sunt sigure prin concepție, de exemplu suprimând funcțiile care dau cea mai mare dependență;

- țările UE vor fi libere să introducă interdicții de acces la nivel național pentru minorii care au împlinit vârsta de 13 ani.

''Suntem convinși că Europa trebuie să introducă măsuri de protecție pentru a garanta securitatea copiilor și a adolescenților în lumea digitală'', a explicat Maria Melchior.

''Concluziile noastre sunt foarte clare. Copiii și adolescenții trebuie să fie în siguranță pe rețelele sociale și alte servicii digitale pe care le utilizează, indiferent de platformă'', a indicat experta franceză.

Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Irlanda, care deține până la finalul anului președinția prin rotație a Consiliului UE, a făcut din siguranța online a copiilor una dintre prioritățile sale și pledează pentru o abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor.

Țări din afara Uniunii Europene au mers deja și mai departe. Australia a adoptat o lege privind siguranța online, prima lege din lume ce solicită platformelor de social media să împiedice crearea de conturi de către persoanele cu vârste sub 16 ani. Legea a intrat în vigoare în decembrie anul trecut. Von der Leyen a menționat de mai multe ori această lege ca model pentru protecția online a copiilor în UE.

Luna trecută, guvernul britanic și-a anunțat intenția de a introduce o interdicție de tipul celei din Australia pentru persoanele sub 16 ani la folosirea principalelor platforme de social media în Regatul Unit, măsurile fiind așteptate să intre în vigoare în primăvara lui 2027 și să fie complementare legii privind siguranța online, deja în vigoare.