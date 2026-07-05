Aceste tabere durează cel mult o săptămână și pot fi gratuite, dacă sunt organizate de Armată. Cele private costă și 2.400 de lei.

Trezirea se dă negreșit la 6, când toți cei 30 de liceeni din cazarmă sar din pat. Urmează antrenamentul.

Instructor: ”Aveți de alergat 20 metri timp de un minut, o să fiți opriți, băieții execută un număr maxim flotări, fetele genuflexiuni”.

Fiecare a dat totul ca să învingă. Pentru unii, antrenamentul e floare la ureche.

”-Unde e mai greu, la examen sau la frânghie?

-La un examen mi se pare mai complicat, multă teorie”.

Pentru alții...

”Mai greu la frânghie, nu a fost dezechilibrat, dar nici tactica nu a fost foarte bună”.

Iar concluziiile...

”Deci, nu știu cum să vă explic, chiar foarte frumos, nu am crezut că o să îmi fac atâția prieteni. Mediul ăsta disciplinat chiar schimbă”.

Tabăra militară a fost organizată de Brigada 81 Mecanizată din Bistrița, durează 5 zile și este gratuită.

Lt. col. Răzvan Zegleanu, reprezentant Brigada 81 Mecanizată ”General Grigore Bălan" Bistrița: ”Aceste activități sunt menite să le dezvolte spiritul de echipă, de inițiativă, călire fizică”.

”Încercăm să scoatem din copii tot ce au mai bun”

Programul milităresc este testat și în Brașov. 60 de copii experimentează, printre chicoteli, defilarea.

"Dimineața când mă scol, mai întâi pe ochi mă spăl!".

Ema Achile: ”Înviorarea de dimineață mi-a plăcut foarte mult!”.

Anisia: ”Nu e chiar atât de greu pentru o fată să facă chestii”.

Fiecare zi se defășoară după un program bine stabilit.

"Lucruri de supraviețuire, cum să ne orientăm".

Anabella vine de 3 ani în tabără.

”Reporter: Nu îți lipsește telefonul?

Anabella Botoacă: Chiar deloc! Am simțit că nu îl mai am, nu mai există pentru mine".

George Pascaru, organizator tabără militară: "Încercăm să scoatem din copii tot ce au mai bun. Orice lucru pozitiv pe care îl fac, noi îi recompensăm”.

Aici, tabăra durează 6 zile și costă 2.400 de lei. Una similară este organizată și la Nehoiu, în județul Buzău, unde pot participa inclusiv adulți. Costă 1.800 de lei de persoană și durează 4 zile.