În familiile cu bunici în putere, lucrurile sunt simple. În celelalte, se angajează bone pentru o perioadă determinată sau se caută tabere urbane pentru cei mici. Toate au costuri serioase și nu includ cina care pică tot în responsbailitatea părinților.

Mihai și Ștefan sunt printre norocoși. Au bunici în Țăndărei, Ialomița și cât e ziulica de lungă stau cu viețuitoarele din bătătură. Plimbă puii cu căruciorul, pisica cu skateboardul, coc vinete și sparg nuci.

Într-un parc din Chitila, județul Ilfov, doi bunici simpatici și sprinteni joacă șotron împreună cu nepoatele lor de 4 ani: Diana și Sonia.

Iar într-un sat din Maramureș, Rareș strânge fân în timp ce fratele lui udă grădina.

Georgeta Bărăbaș, rudă: „Ei stau în oraș nu știu ei cu animale. Vin aici și mai învață”

Revederea cu bunicii după un an încărcat la școală ori grădiniță a fost una cu lacrimi de bucurie. Dar, acolo unde tataie și mamaie nu mai au putere sau nu mai sunt, părinții reușesc cu greu să gestioneze programul copiilor.

Mamă: „Extrem de greu, nu avem cu cine să îi lăsăm, bunicii sunt bătrâni. Îi cărăm după noi la serviciu, ori eu ori tati. Îngrozitor. E o perioadă foarte urâtă pentru părinții din zilele noastre”.

În parcuri dai peste bonele angajate pe timp de vară. Ilona este una dintre ele.

Ilona: „Avem diferite activități: mergem în parc, ne fac părinții program și îl respectăm, mergem la baschet, volei”.

Agențiile de recrutare confirmă că mulți părinți caută bone pentru o perioadă determinată.

Doina Ciochir, agenție de recrutare: „Program fie de 2,3 zile pe săptămână, fie de luni până vineri. Orele pe care le aleg sunt între 4 și 6 ore de luni până vineri sau 8 ore. Salarii sunt undeva la 50 de lei pe oră, de luni până vineri 4,6 ore- 4.000 de lei. 8 ore - 5.000 de lei''

În cazul fetițelor și băieților mai mari taberele la mare, la munte sau chiar în străinătate reprezintă o soluție pe termen scurt . Durează între câteva zile și două săptămâni.

Daniel este instructor de înot și a plecat cu un grup de copii la Barajul Siriu în Buzău. Vrea să îi țină departe de ecrane ca să se bucure de natură. Pentru asta părinții au plătit aproape 3.000 de lei.

Daniel, organizator și instructor de înot: „Una dintre activități ar fi o drumeție timp de 2 ore în care ne-am plimbat pe munte, o altă activitate în tabără e raftingul. Putem să ieșim cu caiace pe lac, putem să înotăm în ape deschise”.

Există și tabere urbane organizate săptămânal pe diferite teme: dezvoltare personală, carieră, constelații sau viață marină. Costă câteva sute de lei. Activitățile au loc în prima parte a zilei și includ o gustare.