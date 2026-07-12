Pentru copii, a fost o aventură în lumea preistorică. S-au apropiat fără teamă de giganții care au prins din nou viață.

Creaturi care populau Terra în urmă cu 65 de milioane de ani fac senzație în Grădina Palas din capitala Moldovei.

Artiom Jelezoglo, organizator: „Avem mulți, mulți dinozauri aici – un T-Rex foarte mare și plante carnivore. Este o colecție nouă.”

Vizitatorii au analizat îndeaproape machetele care scot sunete și se mișcă. A fost o bună ocazie pentru fotografii spectaculoase.

Reporter: Cum de ați intrat în ou?

Doamnă: „Așa mi-a venit dintr-odată. De ce nu?”

Bunică: „Aici, peste tot am fost. Aici, în dinozaurul ăla mare, pe rând – fiecare, nu încap două, numai câte una. Bani și bani. Mi-au zis: «Bunica, tu ești o bună, bună!»”

Copil: „Ăsta e al doilea cel mai mare. Am o senzație grozavă – ca și cum conduc o mașină, numai că nu e o mașină, e... un dinozaur.”

Bărbat: „Sunt înnebuniți, vă dați seama.”

Expoziția rămâne deschisă până în 19 iulie.