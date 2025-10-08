Românii, pe ultimul loc în UE la ore suplimentare sau două slujbe. Grecii muncesc chiar și șase zile pe săptămână

Stiri Sociale
08-10-2025 | 20:00
Oameni pe strada

Cu ore suplimentare sau cu două slujbe, 10% dintre europeni lucrează, în medie, mai bine de 8 ore pe zi, potrivit Eurostat. Asta înseamnă că strâng peste 45 de ore de muncă într-o săptămână.

autor
Laura Culiță

La noi, datele arată că doar 6% dintre angajați sunt în această situație, ceea ce ne situează spre coada clasamentului. La polul opus sunt grecii.

Mai puțin de 6% din angajații din România lucrează peste 45 de ore pe săptămână, adică mai bine de 8 ore pe zi, fie că au un singur loc de muncă sau mai multe, arată datele biroului european de statistică de anul acesta.

Suntem la coada clasamentului, alături de letoni și bulgari. La polul opus îi găsim pe greci - 2 din 10 lucrează peste norma întreagă de 8 ore pe zi, urmați de ciprioți și maltezi.

Grecii conduc clasamentul și pentru că, de anul trecut, pentru unii angajați, din comerț și industrie, de exemplu, a fost introdusă săptămâna de lucru de șase zile.

Citește și
volodimir zelenski viktor orban
Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără Ungaria ca obstacol. Liderii de la Bruxelles, mesaj sever către Kiev

Așadar, suntem sub media europeană, care este de peste 10%. Specialiștii spun însă că sunt situații în care munca peste program nu e contorizată oficial.

Oana Botolan, specialist resurse umane: „Cred că vorbim de mai mulți angajați care lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână în România. Cred că vorbim, de exemplu, de tot ceea ce înseamnă poziții de management și nu înregistrează, nu marchează orele suplimentare, dar nu pleacă exact după 8 ore de muncă sau nu închid calculatorul. Și nu numai, adică cred că ce vedem în aceste statistici reprezintă doar datele oficiale și cele înregistrate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nici munca la negru nu apare în statistici. De exemplu, ANAF a anunțat recent că a depistat o fraudă masivă, de 35 de milioane de euro, provocată de 128 de societăți în domeniul transportului alternativ de persoane care funcționau la negru. Șoferii lor nu aveau contracte de muncă înregistrate legal, iar veniturile nu erau declarate.”

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, munca, eurostat, locuri de munca,

Dată publicare: 08-10-2025 20:00

Articol recomandat de sport.ro
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Americanii i-au calculat averea lui Cristiano Ronaldo. Rezultatul i-a șocat
Citește și...
Comisia Europeană propune protecţia sectorului siderurgic. Măsura vizează limitarea efectelor supracapacităţii globale
Stiri externe
Comisia Europeană propune protecţia sectorului siderurgic. Măsura vizează limitarea efectelor supracapacităţii globale

Comisia Europeană propune măsuri pentru protejarea sectorului siderurgic împotriva supracapacităţii globale, păstrând comerţul deschis şi sprijinind locurile de muncă din UE, cu accent pe decarbonizare şi autonomie strategică.

Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără Ungaria ca obstacol. Liderii de la Bruxelles, mesaj sever către Kiev
Stiri externe
Calea Ucrainei către UE va fi dificilă, cu sau fără Ungaria ca obstacol. Liderii de la Bruxelles, mesaj sever către Kiev

Oficiali europeni au transmis Kievului că mai are mult de muncă pentru a adera la UE, în timp ce încearcă să depăşească opoziţia Ungariei, scrie Reuters.

Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro
Stiri Diverse
Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro

Liechtenstein a publicat 294 de oferte de muncă, cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună. Unele locuri de muncă oferă și cazare gratuită.

Noi gadgeturi pentru computer testate în studioul iLikeIT. Ochelarii Legion de la Lenovo, unul dintre accesoriile speciale
iLikeIT
Noi gadgeturi pentru computer testate în studioul iLikeIT. Ochelarii Legion de la Lenovo, unul dintre accesoriile speciale

O săptămână productivă se cunoaște de luni. Vedem accesorii pentru computer care fac munca mai ușoară și pauzele mai plăcute.

Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum
Stiri Sociale
Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum

La cinci ani după ce munca de acasă a devenit o practică acceptată, multe companii le cer acum angajaților să revină la birou.

Recomandări
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”
Vremea
Primele explicații oficiale pentru avertismentele care anunțau o furtună istorică. „Trebuie să ne bucurăm că n-a fost așa”

Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, și Florinela Georgescu, directorul de prognoză al ANM, au făcut precizări cu privire la ciclonul Barbara care a creat probleme în 22 de județe din sudul și estul țării.

Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar
Stiri Justitie
Cum a scăpat Alina Bica de închisoare: Judecătorii au echivalat arestul de acasă pe timpul nopţii cu detenţia în penitenciar

Magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti au apelat la un artificiu juridic pentru a o scăpa pe Alina Bica de efectele condamnării de patru ani de închisoare primită în anul 2019.

 

LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța
Stiri actuale
LIVE UPDATE: Ciclonul Barbara, deasupra României. Cum arată noua hartă meteo. Codul roșu a expirat și în Constanța

Codul roșu de ploi torențiale a expirat în patru județe și municipiul București. În Constanța, avertizarea meteo a fost prelungită până la ora 18:00.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Octombrie 2025

48:48

Alt Text!
La Măruță
08 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Octombrie 2025

01:45:57

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28