Românii, pe ultimul loc în UE la ore suplimentare sau două slujbe. Grecii muncesc chiar și șase zile pe săptămână

Cu ore suplimentare sau cu două slujbe, 10% dintre europeni lucrează, în medie, mai bine de 8 ore pe zi, potrivit Eurostat. Asta înseamnă că strâng peste 45 de ore de muncă într-o săptămână.

La noi, datele arată că doar 6% dintre angajați sunt în această situație, ceea ce ne situează spre coada clasamentului. La polul opus sunt grecii.

Mai puțin de 6% din angajații din România lucrează peste 45 de ore pe săptămână, adică mai bine de 8 ore pe zi, fie că au un singur loc de muncă sau mai multe, arată datele biroului european de statistică de anul acesta.

Suntem la coada clasamentului, alături de letoni și bulgari. La polul opus îi găsim pe greci - 2 din 10 lucrează peste norma întreagă de 8 ore pe zi, urmați de ciprioți și maltezi.

Grecii conduc clasamentul și pentru că, de anul trecut, pentru unii angajați, din comerț și industrie, de exemplu, a fost introdusă săptămâna de lucru de șase zile.

Așadar, suntem sub media europeană, care este de peste 10%. Specialiștii spun însă că sunt situații în care munca peste program nu e contorizată oficial.

Oana Botolan, specialist resurse umane: „Cred că vorbim de mai mulți angajați care lucrează mai mult de 40 de ore pe săptămână în România. Cred că vorbim, de exemplu, de tot ceea ce înseamnă poziții de management și nu înregistrează, nu marchează orele suplimentare, dar nu pleacă exact după 8 ore de muncă sau nu închid calculatorul. Și nu numai, adică cred că ce vedem în aceste statistici reprezintă doar datele oficiale și cele înregistrate.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Nici munca la negru nu apare în statistici. De exemplu, ANAF a anunțat recent că a depistat o fraudă masivă, de 35 de milioane de euro, provocată de 128 de societăți în domeniul transportului alternativ de persoane care funcționau la negru. Șoferii lor nu aveau contracte de muncă înregistrate legal, iar veniturile nu erau declarate.”

