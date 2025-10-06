Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro

Liechtenstein a publicat 294 de oferte de muncă, cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună. Unele locuri de muncă oferă și cazare gratuită.

Liechtenstein, țara europeană situată în Alpi și una dintre cele mai bogate din lume, caută lucrători prin intermediul rețelei EURES (Serviciile Europene de Ocupare a Forței de Muncă). Portalul a publicat aproape 300 de oferte de muncă la care cetățenii străini pot aplica, cu condiția să îndeplinească cerințele și să dețină un permis de ședere, potrivit Noticias Trabajo.

Salariul mediu în Liechtenstein este de aproximativ 6.800 de franci elvețieni brut pe lună (circa 7.150 de euro). Cele mai „modeste” salarii pornesc de la 2.500 CHF (aproximativ 2.630 euro), în timp ce profesioniștii calificați și cu responsabilități mari pot câștiga peste 10.000 CHF (aproximativ 10.500 euro) lunar.

Cele mai bine plătite joburi în Liechtenstein

Cele mai bine plătite posturi sunt cele de director general, director IT și manager call center, cu salarii de 16.740 CHF (aproximativ 15.227,40 euro), 14.328 CHF (circa 13.042,08 euro) și 14.207 CHF (aproximativ 12.948,37 euro), respectiv. La polul opus, cele mai slab plătite locuri de muncă sunt cele de asistent la grădiniță, consilier social și croitor/croitoreasă, cu salarii de 2.224 CHF (circa 2.024,64 euro), 2.564 CHF (aproximativ 2.332,24 euro) și 2.585 CHF (circa 2.351,35 euro).

Pentru a lucra în Liechtenstein, cunoașterea limbii germane (limba oficială a țării) este recomandată, deși nu este obligatorie. Totuși, lipsa acestei cunoștințe poate limita semnificativ accesul la oportunități de angajare.

Ce caută angajatorii

Cele mai recente oferte de muncă includ:

Cuplu căutat pentru muncă full-time în servicii casnice. Contract permanent, cu beneficii sociale. Se oferă cazare gratuită. Se cere experiență sau formare în întreținerea locuinței și cunoștințe de limba germană.

Lucrător casnic cu normă întreagă. Contract permanent, cu beneficii și salariu peste medie. Se cere experiență sau formare în domeniul casnic și cunoașterea limbii germane.

Operator pentru mașini de tratare a suprafețelor și cuptoare. Contract temporar, full-time.

Muncitor pentru asamblare. Contract 100% temporar. Salariul variază în funcție de experiență și pregătire.

Personal pentru activități logistice. Contract 100% temporar. Salariul este stabilit în funcție de experiență și formare.

Menajeră pentru un cămin rezidențial. Se oferă cazare (nu este specificat dacă este inclusă în pachet), salariu peste medie și beneficii sociale.

Frizer cu normă întreagă. Se oferă contract stabil într-o frizerie premium, cu salariu competitiv și condiții bune de muncă.

Acestea sunt cele mai noi posturi disponibile. Cei interesați pot consulta toate locurile de muncă disponibile pe portalul de locuri de muncă EURES, alegând ce li se potrivește cel mai bine.

Cum poți lucra în Liechtenstein

În Lichtenstein este necesar un permis de ședere, deoarece nu există libertate de circulație a lucrătorilor.

Permisele disponibile sunt:

Permis de scurtă durată (L): pentru muncă de până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire în cazuri excepționale.

Permis de ședere (B): pentru șederi mai lungi de 12 luni, reînnoibil la fiecare cinci ani.

Permis de ședere permanentă: după cinci ani de rezidență continuă.

Permis de stabilire (C): după zece ani de rezidență.

Permis de navetă transfrontalieră: pentru cei care locuiesc într-o țară vecină și lucrează în Liechtenstein.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













