Cea mai bogată țară din Europa caută muncitori străini. Oferă cazare gratuită și salarii de până la 8.000 de euro

Stiri Diverse
06-10-2025 | 17:06
Muncitori asiatici
Shutterstock

Liechtenstein a publicat 294 de oferte de muncă, cu salarii care pot depăși 8.000 de euro pe lună. Unele locuri de muncă oferă și cazare gratuită.

autor
Aura Trif

Liechtenstein, țara europeană situată în Alpi și una dintre cele mai bogate din lume, caută lucrători prin intermediul rețelei EURES (Serviciile Europene de Ocupare a Forței de Muncă). Portalul a publicat aproape 300 de oferte de muncă la care cetățenii străini pot aplica, cu condiția să îndeplinească cerințele și să dețină un permis de ședere, potrivit Noticias Trabajo.

Salariul mediu în Liechtenstein este de aproximativ 6.800 de franci elvețieni brut pe lună (circa 7.150 de euro). Cele mai „modeste” salarii pornesc de la 2.500 CHF (aproximativ 2.630 euro), în timp ce profesioniștii calificați și cu responsabilități mari pot câștiga peste 10.000 CHF (aproximativ 10.500 euro) lunar.

Cele mai bine plătite joburi în Liechtenstein

Cele mai bine plătite posturi sunt cele de director general, director IT și manager call center, cu salarii de 16.740 CHF (aproximativ 15.227,40 euro), 14.328 CHF (circa 13.042,08 euro) și 14.207 CHF (aproximativ 12.948,37 euro), respectiv. La polul opus, cele mai slab plătite locuri de muncă sunt cele de asistent la grădiniță, consilier social și croitor/croitoreasă, cu salarii de 2.224 CHF (circa 2.024,64 euro), 2.564 CHF (aproximativ 2.332,24 euro) și 2.585 CHF (circa 2.351,35 euro).

Pentru a lucra în Liechtenstein, cunoașterea limbii germane (limba oficială a țării) este recomandată, deși nu este obligatorie. Totuși, lipsa acestei cunoștințe poate limita semnificativ accesul la oportunități de angajare.

Citește și
african soldat rusia
Rusia a ademenit mii de africani cu joburi false în fabrici de șampon, apoi i-a trimis pe front în Ucraina – The Telegraph

Ce caută angajatorii

Cele mai recente oferte de muncă includ:

  • Cuplu căutat pentru muncă full-time în servicii casnice. Contract permanent, cu beneficii sociale. Se oferă cazare gratuită. Se cere experiență sau formare în întreținerea locuinței și cunoștințe de limba germană.
  • Lucrător casnic cu normă întreagă. Contract permanent, cu beneficii și salariu peste medie. Se cere experiență sau formare în domeniul casnic și cunoașterea limbii germane.
  • Operator pentru mașini de tratare a suprafețelor și cuptoare. Contract temporar, full-time.
  • Muncitor pentru asamblare. Contract 100% temporar. Salariul variază în funcție de experiență și pregătire.
  • Personal pentru activități logistice. Contract 100% temporar. Salariul este stabilit în funcție de experiență și formare.
  • Menajeră pentru un cămin rezidențial. Se oferă cazare (nu este specificat dacă este inclusă în pachet), salariu peste medie și beneficii sociale.
  • Frizer cu normă întreagă. Se oferă contract stabil într-o frizerie premium, cu salariu competitiv și condiții bune de muncă.

Acestea sunt cele mai noi posturi disponibile. Cei interesați pot consulta toate locurile de muncă disponibile pe portalul de locuri de muncă EURES, alegând ce li se potrivește cel mai bine.

Cum poți lucra în Liechtenstein

În Lichtenstein este necesar un permis de ședere, deoarece nu există libertate de circulație a lucrătorilor.

Permisele disponibile sunt:

  • Permis de scurtă durată (L): pentru muncă de până la 12 luni, cu posibilitate de prelungire în cazuri excepționale.
  • Permis de ședere (B): pentru șederi mai lungi de 12 luni, reînnoibil la fiecare cinci ani.
  • Permis de ședere permanentă: după cinci ani de rezidență continuă.
  • Permis de stabilire (C): după zece ani de rezidență.
  • Permis de navetă transfrontalieră: pentru cei care locuiesc într-o țară vecină și lucrează în Liechtenstein.
Diana Șoșoacă, chemată de procurori să răspundă acuzațiilor de propagandă legionară. E vizată de alte 11 infracțiuni

Sursa: Noticias Trabajo

Etichete: europa, salarii, job, muncitori, liechtenstein,

Dată publicare: 06-10-2025 17:06

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Anchetă în Covasna după o escrocherie cu joburi false care a lăsat o persoană fără 46.000 de lei
Stiri actuale
Anchetă în Covasna după o escrocherie cu joburi false care a lăsat o persoană fără 46.000 de lei

O nouă schemă de înșelătorie a fost descoperită de anchetatorii din Covasna, care au descins la adresele suspecților, în 23 de locuri din țară.

Rusia a ademenit mii de africani cu joburi false în fabrici de șampon, apoi i-a trimis pe front în Ucraina – The Telegraph
Stiri externe
Rusia a ademenit mii de africani cu joburi false în fabrici de șampon, apoi i-a trimis pe front în Ucraina – The Telegraph

Tot mai mulți africani, printre care și camerunezi, sunt recrutați sau forțați să lupte în războiul din Ucraina, unii sub promisiuni false de muncă civilă în Rusia, potrivit unei analize The Telegraph.

Cum va schimba AI un sfert din joburi în următorii 5 ani. Ce competențe vor deveni esențiale - raport
iLikeIT
Cum va schimba AI un sfert din joburi în următorii 5 ani. Ce competențe vor deveni esențiale - raport

Inteligența artificială generativă (GenAI) va transforma modul de lucru în următorii cinci ani, afectând aproape un sfert din joburi, 44% din competențele angajaților și până la 40% din orele lucrate la nivel global, arată un raport WEF și PwC.

Recomandări
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar
Stiri Justitie
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar de magistrații din Grecia. Câți bani a fost pus să plătească fostul primar

Fostul primar al Bucureștiului Sorin Oprescu, care a fost arestat, sâmbătă după-amiază, la Salonic, în executarea unui mandat european de arestare emis împotriva sa de autoritățile române, a fost, luni, eliberat, cu condiții restrictive.

Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case
Stiri actuale
Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Hidrologii au emis avertizări de inundații pentru mai multe județe, Constanța fiind sub cod roșu. Specialiștii Apele Române dau asigurări că râurile mari sunt sub control.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși
Stiri Politice
Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat numirea noilor consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici care își vor prelua atribuțiile în lunile octombrie și noiembrie 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 06 Octombrie 2025

47:32

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28