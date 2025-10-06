Noi gadgeturi pentru computer testate în studioul iLikeIT. Ochelarii Legion de la Lenovo, unul dintre accesoriile speciale

iLikeIT
06-10-2025 | 10:20
O săptămână productivă se cunoaște de luni. Vedem accesorii pentru computer care fac munca mai ușoară și pauzele mai plăcute.

Unul dintre gadgeturile interesate se numește Lenovo Legion Glasses generația a 2-a a acestor ochelari, care par obișnuiți, de soare, dar, de fapt, în fiecare lentilă avem câte un ecran micro OLED care proiectează practic în fața noastră.

Mai multe detalii puteți afla din clipul video de mai sus.

