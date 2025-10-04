Munca de acasă nu mai e dorită nici de angajatori, nici de angajați, la cinci ani de la pandemie. Sistemul practicat acum

04-10-2025 | 19:26
La cinci ani după ce munca de acasă a devenit o practică acceptată, multe companii le cer acum angajaților să revină la birou.

Alexia Enescu,  Ana Maria Barbu,  Ana Tudoran

În primele nouă luni din acest an, mai puțin de 4% dintre joburi au fost oferite în regim remote, cel mai scăzut nivel de până acum, potrivit unei platforme de recrutare. Experții afirmă că prezența fizică și colaborarea directă cresc eficiența echipelor.

Într-o companie de IT din Brașov lucrează 60 de angajați. În mijlocul săptămânii, la birou, erau doar zece dintre ei. Treptat, angajatorul încearcă să schimbe modul de lucru.

Anita Tuzson, inginer software: „Am un target să vin cel puțin de două ori pe săptămână la birou."

Andreea Tudor, reprezentant Resurse umane: „Miercurea avem o zi de mic dejun și să mai socializăm. Altfel este să discuți, hei, ai două minute să discuţi despre proiectul ăsta, deci eu consider că e cu adevărat eficient să mai și venim la birou.”

Tot mai multe companii încep să aleagă modelul hibrid.

Ovidiu Bălcăcian, reprezentantul unei companii: Am încercat în primă fază să introducem o altă zi în sistemul hibrid, vedem cum funcționează."

În primele nouă luni ale acestui an au fost postate aproape 200.000 de joburi. Dintre acestea, sub 4% presupuneau munca de acasă.

Ana Călugăru, director de comunicare platformă de recrutare: „Este practic cel mai scăzut nivel al ultimilor ani. În ceea ce privește aplicările, undeva la 13-14% din totalul aplicărilor sunt pentru joburile remote. Vedem această dorință în rândul candidaților tineri, de 18-24 de ani”.

Pe de altă parte, angajatorii văd diferit lucrurile, în special în rândul tinerilor aflați la început de carieră.

Magnoliu Stan, senior consultant HR: „Este importantă interacțiunea, colaborarea, să fie mai apropiați unii de alții, să poată transmite cultura organizațională, valorile companiei, și munca de la birou îi ajută să facă aceste lucruri”.

Pentru cele 200.000 de joburi din primele trei trimestre ale anului au fost 8 milioane de aplicări, cei mai activi fiind candidații începători. Seniorii cu o vechime mai mare de 5 ani, dar și managerii rămân cei mai stabili angajați.

