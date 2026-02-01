Acolo, adulții se relaxează, în timp ce copiii se distrează în voie, în spații amenajate special pentru ei. Supravegherea celor mici cade în mare parte în sarcina părinților.

O cafenea din Iași a fost gândită pentru părinții care au copii cu vârste între unu și șase ani, cu mobilier și jucării potrivite pentru ei.

Clientă: ”La o cafenea normală, cu un copil de un an și jumătate, nu ai nicio șansă să bei o cafea liniștită, simte nevoia să se joace”.

În timp ce părinții beau o cafea, supraveghează joaca celor mici de la distanță.

Client: ”E un loc plăcut pentru ea, unde se poate juca în voie”.

Mădălina Damian, administrator play-cafe: ”Spațiul a fost creat tocmai ca să nu aibă culori puternice, să nu fie obositoare pentru ochi, pentru copii, să nu îi suprastimuleze”.

Decorul joacă un rol important. În altă parte, este inspirat din repere culturale ale orașului, precum bojdeuca lui Ion Creangă sau Palatul Culturii.

”Cafenelele erau înghesuite, copilul plângea, arunca pe jos. Plecam că se uita lumea la mine”

Eduard Betiuc, arhitect: ”Se dorește a fi un spațiu al basmului, de citit”.

Șerban Voicu, reprezentant play-café: ”Ne dorim să le inspire copiilor curiozitate, relaxare și să îi deconecteze de tot ce ține de digital”.

În anumite zile, în unele cafenele, copiii pot fi supravegheați și de personal sau animatori.

Alexandra Vornicu, antreprenor: ”O oră de liniște pentru mame, după o perioadă agitată”.

În Cluj-Napoca, un astfel de local s-a deschis recent, la inițiativa unei mame.

Patricia Tut, reprezentant cafenea: ”Mi-am dat seama că cafenelele erau înghesuite, copilul plângea, arunca pe jos. Uneori mă simțeam eu prost și plecam pentru că se uita lumea la mine”.

Unele localuri organizează, la cerere, și activități pentru copii, cum ar fi ateliere creative, lecturi sau jocuri de rol.





