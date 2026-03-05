Hakkanen a declarat într-o conferință de presă că interdicția legislativă a țării privind armele nucleare, datând din 1980, nu mai este relevantă în contextul geopolitic actual, relatează POLITICO.

„Legislația nu corespunde nevoilor pe care le are Finlanda ca membru NATO”, a spus el, potrivit presei regionale.

Finlanda a devenit membru NATO după invazia la scară largă a Moscovei în Ucraina, în 2022. Țara are o graniță de peste 1.000 de kilometri cu Rusia.

Hakkanen a declarat că armele nucleare vor putea fi transportate pe teritoriul finlandez dacă nevoile de apărare națională o vor impune, a raportat presa finlandeză.

Ministrul a refuzat să ofere scenarii specifice, dar a exclus posibilitatea desfășurării de arme nucleare pe teritoriul finlandez.

Finlanda este semnatară a Tratatului privind neproliferarea armelor nucleare din 1968.

În Europa, Franța și Regatul Unit dețin propriile arme nucleare, în timp ce Statele Unite depozitează arme nucleare în mai multe țări NATO, inclusiv Germania, Belgia, Țările de Jos, Italia și Turcia.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat recent planuri de a-și crește arsenalul nuclear și de a coopera mai strâns cu partenerii europeni, inclusiv prin posibila desfășurare temporară a avioanelor franceze capabile să transporte arme nucleare în străinătate.