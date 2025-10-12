Criza cafenelelor: scumpirile și costurile mari îi trimit pe români să-și prepare cafeaua acasă

Cafeaua s-a scumpit constant, iar efectele se văd atât în obiceiurile consumatorilor cât și în piață.

Tot mai mulți își prepară acasă cafeaua de specialitate în loc să o bea în oraş, iar din această cauză multe cafenele mici sufocate de chirii, facturi și costuri operativeau dat faliment.

Potrivit Eurostat, în România cafeaua a avut anul trecut un salt spectaculos de preţ de 6,8%. Suntem pe locul doi, în Europa, după Croaţia.

E scumpă şi la supermarket şi la magazinele de specialitate aşa că mulţi nu mai ies în oraş cu prietenii la o cafea.

În Bucureşti aproape la fiecare colț, apărea ani trecuţi câte o afacere cu cafea, deschisă de antreprenori tineri, mulți dintre ei veniți din domenii precum IT sau construcții, care nu au ştiut să îşi adapteze strategia. Acum, în lipsa de clienţi cu marfa tot mai scumpă şi facturi din ce în ce mai mari au tras obloanele.

Delia Avram - specialist cafea: ”O cafenea este o cursă pe termen lung, şi este industria ospitalităţii, ceea ce înseamnă că tu ca antreprenor trebuie să fii acolo. Atât ca şi cunoscător, cât şi ca şi oaspete, eu mă aştept să primesc un preţ corect, o primire corectă şi vreau calitate şi constantă, dacă nu poţi să le oferi nu are rost să deschizi o cafenea”.

În paralel vânzările de espressoare performante și de cafea sofisticată au crescut cu 30 de procente.



Afshin Roshanian - proprietar cafenea: ”Oamenii au inceptut să cumpere aparate pentru acasă, a crescut foarte mult piaţa asta de home barista cum spunem noi. De la an la an piaţa asta creşte cu 30%”.



Tot mai mulți români aleg să aducă experiența din cafenele direct în propriile bucătării. Așa se explică și cererea mare pentru espressoarele de specialitate. Mi-am făcut singură un capucino ca la restaurant și a fost surprinzător de simplu.

În România consumul de cafea a crescut cu 15% în ultimul deceniu și a ajuns la o medie de două kilograme și jumătate pe an de persoană.

