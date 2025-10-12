Criza cafenelelor: scumpirile și costurile mari îi trimit pe români să-și prepare cafeaua acasă

Stiri Sociale
12-10-2025 | 19:35
×
Codul embed a fost copiat

Cafeaua s-a scumpit constant, iar efectele se văd atât în obiceiurile consumatorilor cât și în piață.

autor
Claudia Nițoi

Tot mai mulți își prepară acasă cafeaua de specialitate în loc să o bea în oraş, iar din această cauză multe cafenele mici sufocate de chirii, facturi și costuri operativeau dat faliment.

Potrivit Eurostat, în România cafeaua a avut anul trecut un salt spectaculos de preţ de 6,8%. Suntem pe locul doi, în Europa, după Croaţia.

E scumpă şi la supermarket şi la magazinele de specialitate aşa că mulţi nu mai ies în oraş cu prietenii la o cafea.

În Bucureşti aproape la fiecare colț, apărea ani trecuţi câte o afacere cu cafea, deschisă de antreprenori tineri, mulți dintre ei veniți din domenii precum IT sau construcții, care nu au ştiut să îşi adapteze strategia. Acum, în lipsa de clienţi cu marfa tot mai scumpă şi facturi din ce în ce mai mari au tras obloanele.

Citește și
cafea cu gheață
Ce se întâmplă în corpul tău când bei cafea pe caniculă. Efectele cofeinei asupra organismului

Delia Avram - specialist cafea: ”O cafenea este o cursă pe termen lung, şi este industria ospitalităţii, ceea ce înseamnă că tu ca antreprenor trebuie să fii acolo. Atât ca şi cunoscător, cât şi ca şi oaspete, eu mă aştept să primesc un preţ corect, o primire corectă şi vreau calitate şi constantă, dacă nu poţi să le oferi nu are rost să deschizi o cafenea”.

În paralel vânzările de espressoare performante și de cafea sofisticată au crescut cu 30 de procente.

Afshin Roshanian - proprietar cafenea: ”Oamenii au inceptut să cumpere aparate pentru acasă, a crescut foarte mult piaţa asta de home barista cum spunem noi. De la an la an piaţa asta creşte cu 30%”.

Tot mai mulți români aleg să aducă experiența din cafenele direct în propriile bucătării. Așa se explică și cererea mare pentru espressoarele de specialitate. Mi-am făcut singură un capucino ca la restaurant și a fost surprinzător de simplu.

În România consumul de cafea a crescut cu 15% în ultimul deceniu și a ajuns la o medie de două kilograme și jumătate pe an de persoană.

Criza de matcha lovește cafenelele din întreaga lume. Cererea uriașă și prețurile record pun presiune pe fermierii japonezi

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, cafea, scumpiri, criza, cafenele,

Dată publicare: 12-10-2025 19:31

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
GALERIE FOTO „Bella donna” la Genoa lui Dan Șucu! Superba brunetă își pune fanii pe jar cu fiecare postare
Citește și...
Cafeaua care crește riscul orbirii. Un studiu arată legătura între un sortiment anume și degenerescența maculară
Stiri Diverse
Cafeaua care crește riscul orbirii. Un studiu arată legătura între un sortiment anume și degenerescența maculară

Oamenii au de multe ori preferințe puternice pentru un anume sortiment de cafea, fie că le place latte, mocha sau espresso. Dar dacă alegerea unui anume tip de cafea poate duce la o problemă gravă de sănătate?

Ce se întâmplă în corpul tău când bei cafea pe caniculă. Efectele cofeinei asupra organismului
Stiri Diverse
Ce se întâmplă în corpul tău când bei cafea pe caniculă. Efectele cofeinei asupra organismului

Cafeaua consumată în zilele caniculare poate influența hidratarea, temperatura corpului și nivelul de energie într-un mod diferit față de zilele obișnuite.

 

VIDEO. Un cuplu a descoperit unde se află „Maldive de Europa”. Cât costă o cafea sau o cină la restaurant
Stiri Turism
VIDEO. Un cuplu a descoperit unde se află „Maldive de Europa”. Cât costă o cafea sau o cină la restaurant

Dacă Maldive pare o destinație prea scumpă, un cuplu a descoperit un loc în Europa care oferă o experiență similară, dar la un preț mult mai accesibil.

Băutura al cărei consum crește de la an la an, iar producția scade. „Plăcerea vinovată” s-a scumpit anul acesta cu 30%
Stiri Diverse
Băutura al cărei consum crește de la an la an, iar producția scade. „Plăcerea vinovată” s-a scumpit anul acesta cu 30%

Bem din ce în ce mai multă cafea, iar această plăcere vinovată începe să coste serios. Dacă acum 10 ani consumul abia depășea 2 kilograme de persoană pe an, acum, am ajuns la 3.

Cafeaua se va scumpi semnificativ în scurt timp. Ce prețuri vor avea cele mai îndrăgite sortimente
Stiri Diverse
Cafeaua se va scumpi semnificativ în scurt timp. Ce prețuri vor avea cele mai îndrăgite sortimente

Dacă marca dumneavoastră favorită de cafea nu se mai regăseşte pe rafturile magazinelor nu vă îngrijoraţi, ea va reveni în curând, dar vestea proastă este că va fi cu până la 25% mai scumpă, transmite Reuters.

 

Recomandări
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”
Romania, te iubesc!
România se usucă. Majoritatea pădurilor din sudul țării sunt deja compromise. „Situația este dramatică”

Viitorul nostru nu sună bine. Pădurile se usucă și este o realitate pe care o vedem tot mai des.

Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”
Stiri actuale
Credincioșii au așteptat la cozi interminabile pentru a se închina la Sfânta Parascheva. ”Am avut nevoie de acest miracol”

Record de pelerini la Iași, la racla Sfintei Parascheva. Aproape 150.000 de credincioși au mers în aceste zile în capitala Moldovei, iar unii dintre ei au stat și câte 12 ore la coadă.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Romania, te iubesc!
Uscați de nepăsare

42:37

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 19

44:15

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 12 Octombrie 2025

02:04:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 21

20:13

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28