Primele verificări indică o sinucidere, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Argeș.

Alerta a venit printr-un apel la 112, în care soția victimei anunța că soțul s-ar fi sinucis. Echipajul medical ajuns la fața locului a constatat decesul.

„Din primele verificări a rezultat că bărbatul s-ar fi sinucis, lăsând și un mesaj prin care își explica gestul", precizează IPJ Argeș. Arma, un pistol, „ar fi deținut-o în mod legal, conform primelor verificări".

Cadavrul a fost transportat la o unitate medico-legală pentru necropsie. Polițiștii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă și au sesizat Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase pentru verificări specifice.