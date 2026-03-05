Nicușor Dan: Nu se pune problema amplasării unor arme nucleare în România în viitorul mediu

„De la intrarea în NATO, România e protejată de umbrela nucleară a NATO. Asta nu presupune prezența unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României și în viitorul mediu nu se pune problema amplasării unor componente nucleare. În ce privește Franța, nu pot să vă spun mai mult decât că e o relație care vine de demult, avem militari francezi în România. Când vor exista elemente excepționale care depășesc sfera militară vom comunica public”, a declarat președintele Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că România este protejată de umbrela nucleară a NATO și că asta nu presupune prezența „unor elemente de natură nucleară pe teritoriul României”.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu a declarat marţi, la Varşovia, că România este una dintre ţările care au fost invitate la discuția pe tema iniţiativei preşedintelui francez Emmanuel Macron vizând creşterea stocului de ogive nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.

„În primul rând, în ceea ce priveşte descurajarea şi descurajarea nucleară, cred că este important să reafirmăm principiul de bază al Articolului 5 al NATO şi faptul că suntem ţări aliate, prin urmare fiecare dintre noi, prin propria capacitate militară, acţionează ca un factor de descurajare pentru securitatea tuturor, iar cred că acest lucru este foarte important de clarificat. În ceea ce priveşte propunerea Franţei, România este una dintre ţările invitate să participe la aceste discuţii.”, a declarat Ţoiu, răspunzând unei întrebări, în conferinţa de presă comună cu omologul polonez Radosław Sikorski.

Ministrul Oana Ţoiu a ţinut să puncteze însă că este o etapă incipientă a discuţiilor în ceea ce priveşte detaliile unui potenţial plan.

Şefa diplomaţiei române a menţionat că, în cazul României, subiectul trebuie discutat în Consiliul Suprem de Apărare al Ţării, care este prezidat de preşedinte, iar acesta va avea mai multe întâlniri relevante pe acest subiect.

„Din partea României şi în ceea ce priveşte poziţia noastră, acest subiect ţine de Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prezidat de Preşedinte, iar întrucât Preşedintele urmează să aibă întâlniri relevante pe această temă, voi lăsa răspunsul în sarcina acestuia”, a declarat ea.